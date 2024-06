Claudia Motta, chi è la modella beccata con Enrico Papi a Formentera/ La carriera e l’ex Simone Rugiati

Claudia Motta, chi è la modella beccata a Formentera con Enrico Papi

Claudia Motta è il nome che viene accostato ad Enrico Papi e che accende il gossip dell’estate 2024. Alcune immagini di Chi hanno infatti immortalato la coppia insieme a Formentera, meta abituale del conduttore per le sue vacanze assieme alla moglie Raffaella Schifino, e ci si domanda a questo punto se il matrimonio tra i due sia al capolinea dopo 25 anni di amore. Ma chi è colei che avrebbe rapito il cuore del conduttore de La Pupa e il Secchione, con cui si è scambiata bollenti baci e abbracci sull’isola spagnola?

Claudia Motta è una modella 24enne di origini romane, che negli ultimi anni ha acquisito popolarità anche in televisione con la partecipazione a numerose trasmissioni. La sua carriera sulle passerelle l’ha portata nel 2021 ad un prestigioso traguardo: la vittoria del titolo di Miss Mondo Italia, con la cui fascia ha poi partecipato alla finale mondiale del 2022. In televisione, inoltre, ha preso parte a Tiki Taka nel 2021 e 2022 al fianco di Piero Chiambretti e ha partecipato al docu-reality Donnavventura.

Claudia Motta, l’Isola dei Famosi 2023 e l’ex fidanzato Simone Rugiati

Ma la più celebre partecipazione televisiva di Claudia Motta, presunta nuova fidanzata di Enrico Papi, è sicuramente quella all’Isola dei Famosi nell’edizione dello scorso anno. La modella prese parte al reality condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e lo stesso Enrico Papi: la sua avventura in Honduras non ebbe però lunga vita, poiché fu colpita da un grave infortunio che la costrinse al ritiro forzato e all’immediato ritorno in Italia. E, proprio in studio, avrebbe fatto la conoscenza con Papi.

Sul fronte sentimentale, è stata fidanzata con il noto chef e volto televisivo Simone Rugiati: la relazione si interruppe proprio dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, quando la modella comunicò la rottura. Nel periodo successivo al suo ritiro del reality, inoltre, si vociferò che la causa della rottura fosse un noto attore italiano, Giorgio Pasotti, che tuttavia smentì immediatamente le indiscrezioni. Ora per Claudia Motta è tempo di sorrisi e spensieratezza al fianco di Enrico Papi: è l’alba di un nuovo amore?











