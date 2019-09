Enrico Silvestrin piange a Mattino5/ “L’anoressia e le foto di Valentina Dallari…”

Oggi a Mattino5 si parla di temi importanti tra malattie e disturbi alimentari e in collegamento da Roma c’è Enrico Silvestrin. Il Vj assiste silenzioso alle testimonianze di Taylor Mega e quando si parla di Emma Marrone, ma qualcosa lo turba quando va in scena la storia dell’ex tronista di Uomini e donne Valentina Dallari. Le sue foto all’apice della sua anoressia quando pesava solo 37 chili, lo commuovono. Federica Panicucci lo vede muovere un po’ e così pensa che Silvestrin voglia intervenire e gli da la parola. In realtà non ha intenzione di parlare, anzi, le chiede del tempo visto che questo argomento lo ha costretto quasi alle lacrime e riesce con difficoltà a dire qualcosa. Federica Panicucci promette che tornerà a parlare di lui per capire come questo problema lo abbia toccato così da vicino.

ENRICO SILVESTRIN SI COMMUOVE VEDENDO LE FOTO DI VALENTINA DALLARI

Federica Panicucci torna su Enrico Silvestrin che si scusa per la sua commozione e confida: “Io quando ho sentito alcuni termini da parte di Taylor, a cui consiglio di farti aiutare, perché è una malattia di controllo, tu sei convinta di avere tutto sotto controllo e di avere la possibilità di uscirne. Mi sono interrogato spesso su questa volta di sparire, soprattutto per i malati di anoressia, ed è lì che ci si deve interrogare, su un padre un po’ empatico, su una madre un po’ narcisista che non accetta che la figlia si possa emancipare“. Valentina Dallari annuisce con la testa ma Candida Morvillo rilancia: “Spiegate che state parlando di una storia particolare, non tutte le mamme che amano creano questi scompensi”. Ma è davvero solo questo quello che è successo ad Enrico Silvestrin? Perché si è interessato così tanto a questi disturbi alimentati? Questo rimane un mistero.

Ecco il video del momento:

La commozione di @E_Silvestrin ascoltando le testimonianze di Taylor Mega e Valentina Dallari sulla loro battaglia contro l’anoressia e bulimia#Mattino5 pic.twitter.com/mtAvg7UD14 — Mattino5 (@mattino5) September 23, 2019





