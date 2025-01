Enrico Varriale nuovamente alla sbarra dopo la denuncia di un’altra donna che lo accuserebbe di lesioni e stalking. È quanto riporta Repubblica sulla posizione dell’ex vicedirettore di Rai Sport che era già finito nell’occhio del ciclone, e in tribunale, nell’ambito di un procedimento penale innescato dalle accuse della sua ex compagna.

Liliana Resinovich, Sebastiano: “Sorpreso dal ritardo della perizia”/ “La botola di Claudio Sterpin...”

Enrico Varriale risulta quindi imputato in due processi per lo stesso reato e il quotidiano riferisce uno stralcio della deposizione della presunta vittima in aula, nel corso della recente udienza: “Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere. Gli attacchi di panico sono cominciati dalla sera stessa. Quando volevo scappare, lui mi ha chiusa a chiave…“.

Abusi Capodanno Milano, ipotesi Pm: "Rito arabo collettivo per disprezzare donne"/ "Possibili altre vittime"

Enrico Varriale imputato in un nuovo processo per lesioni e stalking

La donna che ha denunciato Enrico Varriale oltre l’ex compagna del giornalista, riporta Il Corriere della Sera, avrebbe raccontato di botte e minacce, frasi agghiaccianti come “Morirai“. Secondo la testimonianza riferita dal quotidiano, la presunta vittima delle condotte contestate all’ex vicedirettore Rai Sport avrebbe parlato di una vera e propria persecuzione, fatti che risalirebbero al 2021.

“Se mi denunci ti ammazzo“, le avrebbe detto in una occasione pressandola con insistenti messaggi e appostamenti sotto casa. Di segno opposto la versione di Enrico Varriale che, attraverso la sua difesa, si sarebbe dichiarato a sua volta “vittima di una folle gelosia” della stessa donna. Secondo il suo racconto, si sarebbe presentata a casa sua “come una furia”: “Posso documentare tutto – avrebbe sottolineato Varriale –. Ho fotografato la mia abitazione o meglio quello che ne resta“.

Terremoto Campi Flegrei/ 6.740 scosse nel corso del 2024, più del doppio rispetto al 2022