Entra in Chiesa di corsa e appoggia un bimbo vicino alla Madonna/ Video, mistero a Tenerife

Un video decisamente curioso è divenuto virale nelle scorse ore e ci giunge dalla Spagna, precisamente dalla Madonna presso il Santuario del Carmen di Tenerife. Nel filmato in questione, che è stato pubblicato anche dal sito del Corriere della Sera e che trovate qui sotto, si vede un uomo correre in chiesa con in spalla un bambino, forse il figlio, per poi salire sull’altare, arrampicarsi di fatto sulla statua, e appoggiare il bimbo a fianco della Madre di Dio.

Nella seconda parte dello stesso filmato si nota l’uomo che riprende il piccolo per poi rimetterselo in spalla e uscire dal luogo sacro. Una scena che ovviamente ha lasciato basiti i presenti, anche se a dire il vero non si sono verificate scene di irritazione o agitazione, e nessuno ha cercato di impedire all’uomo di avvicinare il bimbo alla statua della Madonna. L’episodio è avvenuto in quel di Tenerife pochi istanti prima dell’inizio della messa e si vede questo misterioso ragazzo correre a gambe levate presso la navata centrale del luogo sacro, per poi deporre appunto il piccolo accanto alla Vergine su un altare alto circa tre metri.

IN CHIESA DI CORSA APPOGGIA BIMBO ALLA MADONNA: IL VIDEO DEL MISTERO

La scena è avvenuta di preciso nella giornata di domenica scorsa, 30 luglio, attorno alle ore 19:30, nella Chiesa presente alla Canarie poco prima dell’inizio della Messa per l’Ottava del Carmen a Los Realejos. Dopo essersi ripreso il piccolo, l’uomo misterioso si è scusato e ha lasciato la chiesa continuando a farsi il segno della croce, accompagnato da un fedele che non è chiaro se fosse un parente, un amico o uno sconosciuto.

Un video che lascia decisamente perplessi e non è ben chiaro, come sottolineato anche dai colleghi del quotidiano di via Solferino, se si sia trattato di fanatismo, adorazione, ma anche una scommessa oppure un disturbo mentale. Diversi presenti hanno chiesto spiegazioni, ma il siparietto resta un grande mistero.

