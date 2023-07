Papa Francesco ai giovani di Medjugorje: “la Madonna vi sostiene”/ “Dio ha un progetto d’amore per ognuno”

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AL FESTIVAL DEI GIOVANI DI MEDJUGORJE

«Mi rivolgo con gioia a voi che state partecipando al Festival dei Giovani a Medjugorje, un’occasione per celebrare e rinnovare la vostra fede»: inizia così il messaggio inviato da Papa Francesco ai giovani partecipanti al 34esimo Festival Internazionale dei Giovani a Medjugorje (Mladifest). L’indomani della “misteriosa” apparizione (con relativo messaggio) della Madonna alla veggente Marija Pavlovic – ricordiamo come la Chiesa Cattolica abbia riconosciuto come veritiere le prime apparizioni avvenute nel giugno 1981, sospendendo per il momento il giudizio sull’evoluzione del “fenomeno inspiegabile razionalmente” – il Papa si rivolge al popolo di Medjugorje confermando la vicinanza della Chiesa, così come confermato dall’invio in forma permanente del vescovo Aldo Cavalli come visitatore apostolico nella parrocchia di San Giacomo a Medjugorje.

Il messaggio al Mladifest non è però “riservato” ai soli giovani di Medjugorje ma parla a tutto il mondo dei fedeli “in erba”: «Cari giovani, la volontà di Dio è un tesoro inestimabile! Per questo la Vergine Maria stringe un legame di parentela con Gesù prima ancora di darlo alla luce. Ella diventa discepola e madre di suo Figlio nel momento in cui accoglie le parole dell’Angelo», scrive il Santo Padre nel messaggio preparato per la festa dei giovani. Non è affatto “semplice” quanto poi spiegato dal Papa, specie per una generazione come quella presente che spesso non è cresciuta nel legame “naturale” con la fede in famiglia: «non c’è per noi volontà migliore di quella del Padre, che è il progetto di amore per noi in vista del suo regno e della nostra piena felicità. Spesso temiamo questa volontà, perché abbiamo paura che Dio possa imporci qualcosa per puro arbitrio e non per il nostro bene; abbiamo paura che accettare la sua volontà significhi rinunciare alla nostra libertà. Dobbiamo, invece, cercare intensamente, chiedere a Dio Padre di farci conoscere la sua volontà e chiedere che essa si compia in noi».

PAPA FRANCESCO: “MARIA VI ACCOMPAGNA: SE LASCERETE OPERARE DIO IN VOI FARETE IL MONDO MIGLIORE”

Il progetto d’amore Dio lo ha per tutti noi, per ciascun giovane e non: lo spiega ancora Papa Francesco nel messaggio inviato al Festival dei giovani di Medjugorje: «Non abbiate paura della sua volontà, ma ponete tutta la vostra fiducia nella sua grazia. Per Lui siete preziosi e importanti, perché siete opera delle sue mani». Seguendo l’esempio della Madonna, i giovani sono invitati dal Pontefice «a dire sì incondizionato. Non ci sia posto nella vostra vita per l’egoismo né per la pigrizia. Approfittate della vostra giovinezza per gettare, insieme con il Signore, le basi della vostra esistenza, perché il vostro futuro personale, professionale e sociale dipenderà dalle scelte che farete in questi anni».

Nel cammino indicato dal Santo Padre (richiamando al Vangelo), i giovani possono contare su una compagnia speciale e sempre presente: «vi accompagni Maria Santissima e vi insegni a discernere e accogliere la volontà del Padre celeste nella vostra vita. Con la giovinezza, imprimete al tempo presente il segno della speranza e dell’entusiasmo. Siate missionari entusiasti della nuova evangelizzazione!». Il Papa invita i giovani di tutto il mondo a portare a coloro che soffrono e che sono in ricerca la «gioia che Gesù vuole donare. Portatela nelle vostre famiglie, nelle vostre scuole e università, nei vostri luoghi di lavoro e nei vostri gruppi di amici, laddove vivete. Se lascerete operare in voi la grazia di Dio, se sarete generosi e perseveranti nel vostro impegno quotidiano, farete di questo mondo un luogo migliore per tutti. Vi benedico di cuore. E vi chiedo per favore di pregare per me».











