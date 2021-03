Enula Bareggi, Amici 2021/ Perde due sfide e rischia grosso ma…

Enula Bareggi dentro o fuori? Al momento sembra che il primo serale di Amici 2021 si sia concluso per lei nel migliore dei modi visto che, nonostante una doppia sconfitta una contro Martina e una contro Giulia, non sia finita al ballottaggio e nemmeno a rischio eliminazione. Sicuramente lei è una dei protagonisti di Amici 2021. La cantante di Milano ha conquistato un posto nel serale ed è entrata a far parte della squadra Zerbi-Celentano con Esa, Leonardo, Deddy, Sangiovanni (cantanti), Tommaso e Serena (ballerini). Enula è entrata nella scuola di Amici sfidando Letizia La Lirica. I due singoli con cui si è imposta sul panorama musicale sono “Auricolari” e “Contorta“, ampiamente apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. Nonostante sia iscritta alla facoltà di Sociologia, la sua passione per la musica è emersa fin da piccola, tanto che a 13 anni ha partecipato alla trasmissione televisiva condotta da Gerry Scotti “Io Canto“. Un talento, quello per la musica, che la spinge a candidarsi a AmaSanremo, dove non riesce ad accedere alle fasi finali. Proprio per questo motivo decide di candidarsi ad Amici.

Enula Bareggi: tra Leo Gassman e Alessandro

A notare la bravura di Enula è stato Rudy Zerbi che l’ha fatta sfidare, in una puntata andata in onda a Dicembre, con l’allieva di Arisa, Letizia La Lirica. Ciò che ha conquistato Rudy Zerbi è la modernità del suo stile e del pezzo inedito “Auricolari” con cui l’artista si è esibita davanti alla giuria per accedere alla scuola. Enula, grazie al suo percorso all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi, ha conquistato un posto nel serale nella puntata del 6 marzo e, in occasione della puntata pomeridiana del sabato, ha proposto il suo nuovo brano “Da sola (con me)“. La musica le ha regalato anche l’amore, infatti Enula ha frequentato, Leo Gassman, vincitore di Sanremo Giovani Nuove proposte 2020, anche se adesso è molto vicina ad Alessandro. Enula Bareggi è molto attiva sui social soprattutto attraverso stories con cui risponde alle domande dei suoi oltre 6 mila followers.

