Enula e Alessandro stanno insieme ad Amici 2021?/ Dai dubbi al bacio: “È importante”

C’è un’altra coppia nella scuola di Amici 2021 oltre a Marina e Aka7even e Rosa e Deddy, l’ultima ad essersi formata: Alessandro ed Enula. Un rapporto abbastanza complicato, nato tra dubbi ed incertezze, soprattutto da parte della cantante che aveva già qualcuno fuori. La loro amicizia speciale una notte è scoppiata, diventando passione. Così tra la cantante e il ballerino è arrivato un bacio appassionato. Peccato che, qualche ora dopo, Enula è tornata sui suoi passi, scatenando la reazione di Alessandro: “Stava per crearsi qualcosa di importante però se tu preferisci che questa cosa termini, che tu ti prenda il tuo spazio, ti prego almeno dimmelo adesso.”

Enula e Alessandro, è già finita tra i due allievi di Amici 2021?

In quell’occasione, Enula ha cercato di ribadire le sue perplessità: “Ti dicevo tempo fa, che io ho bisogno di vivere la mia vita da sola, ti ricordi? Che io ho bisogno di questo nella mia vita… te lo avevo già detto tempo fa.” La cantante di Amici 2021 si è però lasciata andare tra le braccia di Alessandro, vivendo questo sentimento fino in fondo. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane, i due non sono più apparsi così vicini ed intimi: che Enula abbia deciso di mettere nuovamente un freno a questa conoscenza con Alessandro?

