Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: “All’inizio mi stava antipatica, ora…”

È un anno ricco di amori nella scuola di Amici in questa nuova edizione. Tanti ragazzi si sono innamorati nella casetta, complica anche la convivenza forzata sin da subito. Tra le coppie che hanno appassionato il web c’è sicuramente quella composta da Deddy e Rosa, un cantante e una ballerina, la cui amicizia, poco a poco, si è trasformata in amore.

Un sentimento che entrambi si sono dichiarati anche nel corso di Amici Specials, il format disponibile su Amazon Prime Video ogni martedì. Proprio in uno degli ultimi episodi, Deddy ha letto la sua lettera per Rosa, dichiarando cosa pensa di lei. “Non so con quanti di loro mi rivedrò fuori, non so quanti sono stati sinceri con me, l’unica su cui voglio dilungarmi è Rosa.” ha esordito.

Deddy, lettera d’amore per Rosa ad Amici 2021: “Mi fa stare bene”

Deddy ha così scritto di Rosa che: “All’apparenza tanto cazzuta e arrogante, stava antipatica pure a me, poi ho iniziato a conoscerla ed è una delle persone più sensibili e fragili che abbia mai conosciuto. È tanto matura, tanto empatica e dà il massimo per aiutare gli altri (solo chi le interessa ovviamente).” Il cantante della squadra di Rudy Zerbi ha inoltre ammesso: “Sono venuto ad Amici con un unico obiettivo: crescere e cantare, poi ho conosciuto la vera Rosa che mi ha fatto solo del bene, mi fa stare bene, mi dà quella leggerezza per affrontare un percorso tanto complicato, ma estremamente bello. Questo però solo quando andiamo d’accordo, spesso litighiamo è un po’ permalosa e orgogliosa come me.”

