Enzo Capo al veleno contro Pamela Barretta/ “Non basta rifarsi per essere femminile!”

Continua la diatriba social tra Enzo Capo e Pamela Barretta. A cinque mesi dalla rottura definitiva e dalle liti avvenute nello studio di Uomini e donne prima della chiusura della scorsa stagione (vedi busta con i vestiti e lacrime), sembra proprio che anche questo autunno si prepara ad essere infuocato quando si parla degli ex del trono over. I due non hanno ancora chiuso le loro liti e in questi mesi non hanno fatto altro che darsi contro e lo stesso hanno fatto, almeno secondo le anticipazioni, nella prima registrazione di Uomini e donne che vedremo a partire da lunedì. Enzo Capo continua a ribadire il fatto che lei voleva tornare insieme a lui mentre Pamela continua ad accusarlo di volersi solo dedicare alle ragazze più giovani, di mentire e di averla presa in giro. I due continuano a discutere senza esclusioni di colpi e mentre la bella pugliese lo derideva ieri accusandolo di essere scappato dal locale in cui c’era lei, lui ha pensato bene di prendere in mano il telefono e rilasciare una serie di storie in cui continua a chiarire le cose.

ENZO CAPO VS PAMELA BARRETTA

In particolare, Enzo Capo ha subito ribadito: “Non si stancherà mai di parlare di me, mi dispiace ho dovuto lasciarti, non facevi per me, a me piace la donna fine e soprattutto mi piace la donna femminile non basta avere un involucro di plastica per esserlo. Ricordati questo, in quanto a femminilità potrebbe insegnarti qualcosa il tuo amichetto (riferito ad Amedeo Venza)”. Al messaggio di ieri sera ne è seguito uno anche questa mattina in cui il cavaliere di Uomini e donne chiarisce di non essere contro la chirurgia estetica, anzi, e di non essere omofobo: “Sono stanco di tutte queste offese, se fossi davvero un fallito come tu mi dipingi, non penso che avresti sprecato tutto questo tempo con me”. La risposta di Pamela non tarderà ad arrivare, questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA