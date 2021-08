Enzo Capo di Uomini e Donne si sposa/ “Matrimonio con Lucrezia Massimo a ottobre”

I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Enzo Capo. È stato uno dei cavalieri più discussi del Trono Over, che ha spesso lasciato il programma per poi fare il suo ritorno in studio. Come dimenticare la travagliata storia avuta con Pamela Barretta: dopo l’incontro al dating show, i due hanno deciso di conoscersi fuori. Le cose sono andate bene per un po’, tra viaggi e foto d’amore, poi rieccoli su Canale 5 a lanciarsi accuse reciproche fino alla definitiva rottura.

Oggi le loro strade sono ormai definitivamente separate e, anzi, nel cuore di Enzo c’è un’altra donna di cui è molto innamorato: Lucrezia Massimo. Un amore così forte quello tra l’ex cavaliere di Uomini e Donne e la sua compagna che presto farà un importante passo in avanti con il matrimonio!

Enzo Capo di Uomini e Donne si sposa: la data

È stato proprio Enzo Capo ad annunciare la volontà di sposare Lucrezia su Instagram, nessuno però si aspettava che il matrimonio fosse così imminente. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha infatti deciso di annunciarlo su Instagram, rispondendo ad alcune domande poste dai telespettatori che lo hanno seguito su Canale 5 in tutto il suo percorso.

Così, tra le varie curiosità, quella della data delle nozze che Enzo non ha celato: il 16 ottobre. Mancano dunque solo due mesi al matrimonio con la sua Lucrezia, già mamma di due bambini, con la quale è fidanzato da oltre un anno. Intanto, su Instagram, Enzo chiede consigli ai suoi follower per quello che sarà l’abito che indosserà il giorno delle imminenti nozze.

