Enzo Decaro/ “Sophia Loren non si è mai tradita. Madre Teresa? Era di una…”

Enzo Decaro, uno dei migliori attori italiani che, però, nonostante il successo, non ha mai dimenticato le proprie radici e, soprattutto, ha vissuto il successo solo come la gratificazione di un duro lavoro, si racconta a Io e te. In un faccia a faccia con Pierluigi Diaco che tocca vari argomenti, Enzo Decaro sottolinea come, ancora oggi, uno degli incontri che gli ha asciato di più dal punto di vista professionale e umano, sia quello con Sophia Loren che, pur essendo una star internazionale, è sempre rimasta se stessa. “La persona Sofia Scicolone è ancora molto più presente della persona Sophia Loren. L’attrice vive ancora, ma c’è una persona che non smette mai di avere le sue radici. Per me è stato un incontro professionale e anche personale bellissimo e spiega che se arrivi a vette così alte c’è sicuramente il talento, le coincidenze, ma Sophia come persona ha costruito a sua professione con pacatezza e ingegno, ma ancora oggi, non si è mai tradita. E’ sempre rimasta se stessa”, racconta l’attore.

ENZO DECARO: “HO AVUTO A FORTUNA DI CONOSCERE MADRE TERESA

Nel corso della sua lunghissima carriera, Enzo Decaro non si è fatto mancare nulla. Tra le fiction di maggior successo di cui è stato protagonista c’è quella dedicata a Madre Teresa, girata quando ancora la religiosa era in vita. Un incontro spirituale che, ancora oggi, è nel cuore dell’attore che, di Madre Teresa, ricorda soprattutto quello sguardo capace di penetrare ogni cuore. “Dopo la sua messa del mattino, lei si ritirava in un momento di meditazione che poteva durare due minuti o due ore, non si sapeva. Devo dire che quegli occhi e quello sguardo attraversavano non so che cosa, ma sicuramente erano in contatto con una dimensione sconosciuta e che le conferivano una bellezza…”, confessa oggi Enzo Decaro che, poi, ricordando l’amico Pino Daniele non può che definirlo “un faro” della musica italiana.

