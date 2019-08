Pierluigi Diaco/ Choc:”ho conosciuto la depressione”. “Mio padre? Maurizio Costanzo e Curzi”

Pierluigi Diaco: “ho perso il padre a 5 anni”

Ultimamente, Pierluigi Diaco piange sempre. L’ultima volta lo ha fatto a Non disturbare, nell’ultima puntata del programma con Paola Perego che gli ha dedicato una lunga intervista. Parlare del padre Giuseppe, per lui, è stato in qualche modo liberatorio. Pierluigi l’ha perso che aveva solo 5 anni, il che lo ha portato a cercare dappertutto figure paterne. Ne ha trovata una in Maurizio Costanzo, che gli ha insegnato a essere curioso, Sandro Curzi, che gli ha permesso di entrare in Rai, Giuliano Ferrara, il suo maestro di scrittura e Gianni Boncompagni, grande improvvisatore. Quella del papà è stata “un’amorevole assenza”. Una mancanza che ha influito molto sulla sua psicologia. Diaco parla anche del compagno Alessio Orsingher e del loro legame con il cane Ugo, una sorta di surrogato di un figlio. E per la madre dice di nutrire un profondo affetto. Rimasta vedova, la donna ha dovuto prendersi cura di lui e dei suoi tre fratelli.

Il pianto liberatorio di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è l’ospite “più emozionato” che Paola Perego abbia mai intervistato: “Si è commosso ed è venuto fuori un ritratto inedito”, ha dichiarato a Panorama. Diaco conduce con successo Io e te, trasmissione del pomeriggio di Rai 1, dove si è collocato agilmente riscuotendo molto successo. Nel programma si parla di amore in tutte le sue sfaccettature. Il conduttore è affiancato da Sandra Milo, nota icona del cinema italiano, e da Valeria Graci, che stempera l’atmosfera con la sua comicità. Nel corso di una delle ultime puntate, Pierluigi si è emozionato al punto tale da scoppiare in lacrime. Attimi di tensione in studio: all’improvviso, Diaco è scoppiato a piangere e il pubblico si è subito allarmato. Niente di irrisolvibile, chiaramente. Solo un cedimento retaggio di quella depressione che lo ha tenuto schiavo per tanto tempo.

Pierluigi Diaco parla della depressione

Dopo l’intervista all’attore Massimo Dapporto, Pierluigi Diaco ha letto una lettera inviata da una telespettatrice. Nella missiva, la donna raccontava la sua debolezza psicologica, poi sfociata in una vera e propria malattia (la depressione, appunto). Diaco le ha dedicato una canzone di Niccolò Fabi, Costruire, che lo ha aiutato tanto personalmente: “In mezzo c’è tutto il resto/e tutto il resto è giorno dopo giorno/e giorno dopo giorno è/silenziosamente costruire/e costruire è sapere/e potere rinunciare alla perfezione”. Dopo l’omaggio con le parole del cantautore, Diaco si è lasciato andare a una rivelazione: “Questa è per tutte le persone che affrontano questa battaglia. Io ho conosciuto la depressione, i problemi psicologici non sono di serie b e non vanno sottovalutati”.



