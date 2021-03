Enzo Gragnaniello, chi è?/ “L’incontro con Murolo e Mia Martini cambiò la mia vita”

Enzo Gragnaniello e il successo di Cu’mme

La voce graffiata e quello sguardo intenso, capace di conquistare, seppur artisticamente, Mia Martini. Era l’anno 1985 quando Enzo Gragnaniello conobbe Mimì e non sapeva che in quel momento l’ex scugnizzo dei Quartieri Spagnoli stava per scrivere uno dei momenti più belli della musica italiana, uno dei brani storici della carriera della sorella di Loredana Bertè e non solo. Spesso quest’ultima è stata sul palco con Enzo proprio in nome di quel duetto che lo ha visto cantare insieme all’amata Mimì. Naturalmente stiamo parlando del brano “Cu ‘mme” pubblicato la prima volta nel 1992 con Roberto Murolo e Mia Martini proprio in occasione degli ottanta anni del maestro. In seguito, proprio l’anno successivo, ai due si unì Gragnaniello e insieme incisero il brano per l’album L’italia è bella. Lo stesso interpretò poi la stessa canzone anche nel ’97 con Loredana Bertè a Domenica In, nel 2003 fecero lo stesso a Buona Domenica e nel 2005 a 50 canzonissime d’amore.

Chi è Enzo Gragnaniello ospite di Non sono una signora

Ma chi è Enzo Gragnaniello? Classe 1954, è un cantautore e chitarrista italiano e già all’età di 20 anni era in un gruppo musicale, scriveva, cantava e suonava e in un primo momento lo faceva con una missione ben precisa ovvero quella della riscoperta delle radici popolari della musica e della canzone napoletana, la stessa che lo portò al Festival di Berlino nel 1976 e alla pubblicazione dei suoi primi album ovvero Enzo Gragnaniello e Salita Trinità degli Spagnoli. Ma è proprio il connubio con il maestro Murolo che lo rende riconoscibile ai più. Il primo brano che firma per lui è Sta musica, agli inizi degli anni ’90, poi tocca a Cu’mme, un successo planetario, questo è certo. Da buon artista napoletano, Gragnaniello non si è fatto mancare nemmeno la recitazione e nel 2000 si è unito al cast di Aitanic, film di Nino D’Angelo, con il ruolo di un tassista, ma senza mai fermarsi con la composizione fino a firmare ‘O mare e tu per Andrea Bocelli. Sono tanti i riconoscimenti portati a casa dal cantautore soprattutto relativi al Club Tenco che da sempre premia le migliori penne nella musica italiana.



