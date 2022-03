Enzo Iacchetti e Vittoria Beldevere/ Lui: “Ha un carattere molto forte”

Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere protagonisti a teatro in questi giorni con “Bloccati dalla neve” e ospiti a Oggi è un altro giorno. «Io sono una donna con i piedi molto per terra», ha esordito l’attrice nel salotto di Serena Bortone. Così, invece, l’ironia del comico: «Lei è un uomo, picchia, prende e fa. Ha un carattere molto forte». «Nella vita io sono pratica, forse porto i pantaloni (ride, ndr)», ha scherzato il volto di tante serie tv, mentre il conduttore di Striscia ha ribattuto: «Io ho portato anche la gonna, quando sono da solo a casa metto anche i tacchi (ride, ndr)».

Morbo di Basedow, malattia di Vittoria Belvedere/ Cause, sintomi e come si cura

Enzo Iacchetti si è poi soffermato sulla sua lunga carriera, parlando delle difficoltà patite all’inizio della sua avventura nel mondo dello spettacolo, complice anche la ritrosia del padre: «Io dall’età di 9 anni ai 39 anni ho fatto di tutto per fare questo mestiere, con grande perseveranza. Chi mi ha dato la forza? Io ero certo che ce l’avrei fatta. Io scappavo da chiunque mi dicesse di fare un’altra cosa, mio padre compreso. Lui non voleva, diceva che era un brutto mondo, e non aveva neanche tutti i torti».

Maddalena Corvaglia e Roberta, ex di Enzo Iacchetti/ "Roberta la mia prima fan"

ENZO IACCHETTI E VITTORIA BELVEDERE A OGGI È UN ALTRO GIORNO

I due artisti si sono raccontati a tutto tondo tra carriera e vita privata, Enzo Iacchetti ha ricordato così la madre maria, scomparsa qualche anno fa ma sempre nel suo cuore: «Io porto sempre con me una foto di mia mamma. Lei è morta a 90 anni, ma è come se ne avesse avuti 27, e mi manca come a un uomo che l’ha sempre amata. Non ho mai trovato in un’altra donna le cose di mia mamma, soprattutto la comprensione e il perdono». Vittoria Belvedere, invece, ha ricordato la sua esperienza in Russia per girare un film con Franco Nero, il suo ricordo è particolarmente forte: «Ho un ricordo molto triste. Nonostante si pensasse a qualcosa per migliorare la loro situazione, andando in giro c’erano persone molto povere che vendevano forchette e cucchiai. Tante persone chiedevano l’elemosina con dignità».

LEGGI ANCHE:

Martino, figlio di Enzo Iacchetti, e la sua malattia rara/ "La notorietà ha aiutato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA