ENZO IACCHETTI, “CONTICINI? IN TEATRO E’ UNA MACCHINA PERCHE’…”

Enzo Iacchetti, chi è e cosa sappiamo dello storico conduttore di “Striscia la Notizia” e tornato in video assieme allo storico collega Ezio Greggio per il 31esimo anno di fila? Oggi pomeriggio, nel consueto appuntamento del sabato col rotocalco principe delle reti Mediaset, ci sarà spazio ancora una volta per la ‘coppia d’oro’ delle televisioni del Biscione, pronti a raccontarsi ai microfoni di “Verissimo” e magari a tornare sulle polemiche che, di recente, prima del loro ritorno, avevano accompagnato il calo di ascolti del tg satirico. In attesa di ascoltare la prevedibilmente frizzante (e magari condita da qualche ‘stoccatina’ ad hoc da parte dei due diretti interessati in risposta alle critiche) intervista dei conduttori del tg di Antonio Ricci e Silvia Toffanin, parliamo di Enzo Iacchetti, dalla sua carriera alle ultime news Enzo Iacchetti, chi è il conduttore di ‘Striscia’/ La coppia con Paolo Conticini: “Greggio geloso? No, lui..”che lo riguardano.

Classe 1952 e annoverato tra le figure più eclettiche del panorama comico e attoriale degli ultimi anni, Enzo Iacchetti ovviamente è noto al grande pubblico soprattutto per il sodalizio, trasformatosi da meramente artistico a umano, con Enzio Greggio dietro al ‘bancone’ di “Striscia la Notizia” per quello che attualmente è uno dei programmi più longevi della televisione contemporanea e soprattutto continua a mantenere una sua certa freschezza (e dati di ascolto ancora buoni: per tornare su una querelle degli scorsi giorni e che aveva visto tirato in causa pure il numero uno di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, NdR). Cresciuto nel mondo della radiofonia libera e degli spettacoli di cabaret, anche per merito della sua ex moglie di cui parliamo in un pezzo a parte, Enzo Iacchetti aveva cominciato a farsi conoscere al “Maurizio Costanzo Show” e in più occasioni aveva avuto modo di dire di dover quasi tutto proprio al compianto conduttore del talk show.

IACCHETTI, LA PRIMA PUNTATA CON GREGGIO: “ARRIVO MA LUI NON C’ERA E…”

Ma, come accennato, per spiegare chi è Enzo Iacchetti, al di là delle biografie o di una sterminata carriera tra piccolo schermo e teatro, bisogna farlo in riferimento proprio a Greggio. E sulla loro amicizia il 72enne di Castelleone negli ultimi tempi è tornato a scherzarci, ironizzando sul fatto che a differenza del collega lui non sa se riuscirà a fare altri 50 anni di attività in Mediaset. Anzi, parlando assieme a Paolo Conticini, protagonista con lui del fortunato spettacolo “Tootsie” che l’ha riportato all’amato teatro, Iacchetti aveva giocato sulla possibile ‘gelosia’ di Ezio: “No, no. Io e Ezio non siamo nati come coppia (…) Poi siamo andati avanti tanti anni per fare una cosa. Speriamo, io e Conticini, di andare avanti altri anni per fare teatro o altre cose, un film… Perchè no?” aveva detto ad Affari Italiani, elogiando Conticini e la loro prima esperienza in scena assieme. “Sul palco è una macchina. Bisogna stare attenti, perché parte…. È uno che non dimentica nulla”.

Insomma, non è certo nata una nuova coppia e anzi Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono tornati al timone di “Striscia la Notizia”, programma che negli Anni Novanta non avrebbero mai immaginato che il tg satirico avrebbe scritto un vero e proprio pezzo di storia della tv nostrana. E allora vale ripescare il gustoso aneddoto del loro primo incontro, come riportato in un bel ritratto fatto ai due conduttori dal ‘Corriere della Sera’: “Avevo già incrociato Enzino per caso dietro le quinte del ‘Maurizio Costanzo Show’ (…) Poi abbiamo approfondito la conoscenza al tavolo di un ristorante” è il ricordo di Greggio a cui fa eco Iacchetti che ha ammesso di essere stato all’epoca “molto diffidente, avevo paura di essere su ‘Scherzi a parte’. Del resto, basta guardare in faccia lui e Ricci (…) Quando arrivo per la prima puntata, Ezio non c’era. ‘Si presenta solo al momento della registrazione’, mi dicono (…) Ho passato giorni orribili nel terrore che mi pigliassero per il c**o”.