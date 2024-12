CHI È ROBERTA EX MOGLIE DI ENZO IACCHETTI, “DEVO A LEI SE OGGI SONO A…”

Chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Nuova puntata di “Verissimo” in attesa della pausa natalizia e negli studi del rotocalco condotto al solito da Silvia Toffanin ci sarà nuovamente spazio per la premiata ditta formata dal 72enne attore e conduttore televisivo originario del Cremonese ed Ezio Greggio. Col ritorno della coppia dietro il bancone di “Striscia la Notizia” ci sarà spazio ancora una volta per l’aneddotica sul loro rapporto e i progetti per il futuro dei due: tuttavia, nel corso dell’intervista con la padrona di casa, potrebbe esserci spazio per qualche finestra aperta sul loro privato e la vita sentimentale dei due mezzibusti inventati da Antonio Ricci. Qui scopriamo infatti chi è Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti, e qualcosa sul loro matrimonio.

Per raccontare chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti, nonché madre del loro unico figlio Martino, dobbiamo premettere che della donna (comunque una figura molto importante non solo nella vita ma pure nella carriera dello showman e cabarettista lombardo) non conosciamo molto e le uniche informazioni su di lei si possono desumere dalle interviste concesse dal 72enne negli ultimi anni e pure da alcune ospitate fatte in tv dal diretto interessato assieme proprio a Martino. Non è un caso che invece si conoscano (quasi) vita, morte e miracoli della chiacchierata love story del signor Enzino con Maddalena Corvaglia e anche di alcuni dei motivi che avevano portato la coppia a dirsi addio. Quindi per fare un ritratto della loro storia e su chi è Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti, ci affidiamo alle parole del conduttore.

IACCHETTI, LA MALATTIA DEL FIGLIO: “PER NOI SONO STATI ANNI DIFFICILI PERCHE’…”

“È stata mia moglie che mi disse di andare a Milano: e alla fine ha avuto ragione”: con questa frase, ripetuta in diverso modo in altre occasioni, lo storico sodale di Ezio Greggio a “Striscia” aveva sintetizzato quanto fosse stata decisiva la donna nella sua carriera agli inizi. Infatti nel nostro racconti di chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti, dobbiamo ricordare che la coppia sia rimasta assieme per diversi anni e che a metà degli Anni Ottanta (più precisamente nel 1986) i due erano diventati genitori di Martino. L’uomo, che agli inizi aveva intrapreso una carriera seguendo le orme del padre nel mondo della musica e dello spettacolo, oggi è un insegnante e anche attore di teatro e, come ha ricordato Iacchetti sr., la sua infanzia non è stata facile per via di un problema di salute che aveva angosciato lui e mamma Roberta.

“Martino ha girato tutti i medici del mondo: per fortuna poi abbiamo trovato un grandissimo professionista che ha risolto tutto” aveva raccontato il padre proprio nel salotto televisivo di “Verissimo” e aggiungendo un piccolo tassello al racconto di chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti. Per la coppia infatti sono stati “anni difficilissimi ma lui è stato bravo perché rideva e aveva fiducia: non ha mai pensato di essere in grave pericolo”. Non solo: come riportato dal ‘Corriere della Sera’ in un pezzo che ripercorre le carriere e le vicende sentimentali di Iacchetti e Greggio, era stata proprio Roberta, una donna lontana dal mondo dello spettacolo, a dargli forse una spinta decisiva per sfondare nello showbiz. “Devo a lei se oggi sono qui: la sera mi spronava e diceva ‘Vai a suonare al Derby, che è la cosa che ti riesce meglio’… La separazione? Mio figlio aveva 14 anni e ci ha confessato: ‘Finalmente, non ne potevo più delle vostre liti’…”.