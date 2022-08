Enzo Iacchetti “Rimpianto? Non aver parlato mai con mio padre”/ “Vivo ancora questo senso di colpa”

Enzo Iacchetti durante un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso la sua carriera in tutti i suoi 70 anni di vita che compirà il prossimo 31 agosto. L’attore e conduttore ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era solo un bambino, quando ha debuttato sul palcoscenico dell’oratorio del suo paese.

“Ero timidissimo, parlavo pochissimo, un regista del mio paese stava preparando uno spettacolo. Iniziai a chiacchierare e non riuscivo a stare zitto. Mi piaceva quel posto: fu una folgorazione”. La carriera di Iacchetti è iniziata all’interno di una radio libera, una professione che il conduttore ha portato di pari passo a quella dell’impiegato in un’agenzia di viaggi, solo dopo essersi licenziato Enzo Iacchetti ha potuto esibirsi al Derby di Milano, dove ha imparato ad avere a che fare con tante tipologie di pubblico diverse.

Nonostante sia un grande attore e conduttore Enzo Iacchetti nutre anche la passione per la musica, infatti, tutta la sua famiglia era composta da musicisti e anche lui stesso ha dato più volte sfoggio della sua bravura nel canto. Il conduttore ha ammesso di aver tentato di partecipare a Sanremo: “Ho tentato diverse volte di propormi, ma sono sempre stato bocciato. Ora dico ad Amadeus: stai tranquillo, ho deciso di non provarci più”.

Enzo Iacchetti in 70 anni di vita e quasi altrettanti di carriera nel corso della sua intervista ha affermato di non avere rimpianti se non un errore commesso tanto tempo fa nei confronti di suo padre: “Non aver parlato mai con mio padre, non andavo mai a trovarlo: avevo 21 anni quando è morto, a soli 57 anni, e vivo ancora questo senso di colpa”.

