ENZO IACCHETTI, “IO E GREGGIO COPPIA PIU’ CONVINCENTE? NON SO SE…”

Enzo Iacchetti sarà ospite questo pomeriggio a “Da noi… a ruota libera”, il talk show del weekend di Rai 1 che segue l’oramai canonico appuntamento con “Domenica In”: e nel corso della nuova puntata del rotocalco, all’insegna del buonumore ma pure dell’approfondimento, condotto da Francesca Fialdini ci sarà spazio per l’intervista del 72enne comico, attore oltre che storico conduttore -assieme al sodale di una vita, Ezio Greggio- di “Striscia la Notizia” su Canale 5, e nel corso della quale il diretto interessato ripercorrerà non solo una carriera oramai cominciata quasi mezzo secolo fa in radio e sul palcoscenico degli spettacoli di cabaret. Infatti, nella lunga chiacchierata con la padrona di casa, Enzo Iacchetti probabilmente aprirà pure una ‘finestra’ sul suo privato e sulla sua situazione sentimentale dopo essere tornato single.

Artista poliedrico classe 1952 e con nel suo bagaglio una miriade di esperienze che spaziano dal teatro alle fiction televisive, scopriamo innanzitutto chi è Enzo Iacchetti prima di raccontare anche uno dei motivi per cui sarà tra i protagonisti della puntata di “Da noi… a ruota libera” assieme al collega attore Paolo Conticini. Come accennato sopra, l’iconico mezzobusto dal 1994 di “Striscia” aveva cominciato la sua lunghissima carriera nelle piccole radio libere sorte negli Anni Settanta, oltre che come performer e intrattenitore di eventi: la svolta per Enzo Iacchetti arriverà nel 1979 con gli show al ‘Derby Club’ di Milano, vera e propria fucina di talenti che sarebbero sbarcati sul piccolo schermo negli anni a venire, entrando successivamente in orbita Fininvest partecipando al “Maurizio Costanzo Show” (1990) e venendo scelto per la conduzione del tg satirico che cambierà per sempre la sua vita, pur senza mai allontanarlo dall’amato teatro.

IACCHETTI E IL TEATRO: “NON CANTAVO DA ANNI, MA HO ACCETTATO DI…”

Proprio il teatro è l’aggancio per raccontare della presenza in studio questo pomeriggio di Enzo Iacchetti su Rai 1: infatti da qualche tempo lui e Paolo Conticini stanno portando in giro il loro spettacolo “Tootsie”, ovviamente ispirato alla pellicola cult di Sidney Pollack e interpretata da Dustin Hoffmann nei panni di un attore disoccupato che assume l’identità di una donna per sbarcare il lunario e ottenere un clamoroso successo. “Travolgente, esilarante e romantico”: così il Teatro Sistina di Roma presenta lo spettacolo dalla vena marcatamente dissacrante e che vede protagonisti Iacchetti e Conticini nel copione di Massimo Romeo Piparo. E se Conticini è reduce dal successo sul palcoscenico di “Mamma Mia!”, per Enzo Iacchetti si tratta di un ritorno al musical dopo il successo avuto interpretando Zazà ne “Il Vizietto”.

E parlando dello spettacolo teatrale che ha debuttato in scena lo scorso 1° novembre e che sarà in tour fino al 2025 con diverse date in tutta Italia, lo stesso Enzo Iacchetti ha raccontato a Tag24 le sue impressioni in una breve intervista video e ha spaziato anche un po’ quando ha spiegato che per lui “Striscia la Notizia” non è solamente un programma ma oramai una vera e propria seconda casa. “Il ritorno in teatro? Non me l’aspettavo più (…) Nel film il mio ruolo è quello di un 40enne: io non cantavo più da parecchi anni e, anche se la mia parte minore e Paolo è il protagonista vero, (…) ho accettato questa partecipazione importante, comica e quindi sul mio genere” ha ammesso il 72enne. E sulla nuova edizione del tg: “Dal 9 dicembre saremo con Greggio lì fino al 1° febbraio, mentre nei weekend andremo in giro con ‘Tootsie’: io non smetto un giorno di lavorare, ma divertendomi… Greggio in Mediaset per altri 50 anni? Beato lui!” ha aggiunto il conduttore lasciando aperta la porta a ogni prospettiva per il futuro e lasciando che siano gli altri a dire che lui e Ezio sono “la coppia più convincente” tra le varie proposte dal programma di Antonio Ricci.