Enzo Jannacci, la malattia e la moglie Giuliana Orefice/ Il tumore e quell’amore nato al mare

ENZO JANNACCI, LA LOTTA CONTRO AL MALATTIA

Enzo Jannacci si è spento il 29 marzo 2013 all’età di 77 anni nella casa di cura “Columbus” di Milano, dopo avere a lungo lottato contro il tumore. Negli ultimi tempi, le sue condizioni di salute si erano aggravate e nulla hanno potuto fare i medici per impedirne il decesso. Un paio d’anni prima della sua morte, Jannacci ebbe un malore a Santa Margherita Ligure e fu ricoverato all’ospedale di Lavagna per effetto di una grave polmonite, con una degenza di alcuni giorni presso il reparto di Rianimazione.

Paolo Jannacci/ La moglie Chiara e l'eredità di papà Enzo Jannacci trasmessa alla figlia Allegra "La musica…"

Successivamente, con il migliorare della sua salute, Enzo Jannacci era stato trasferito in Medicina e poi dimesso, ma purtroppo la malattia non ha conosciuto battuta d’arresto e da oltre dieci anni a questa parte ha privato l’Italia di uno dei suoi massimi interpreti della musica cantautorale. La sua scomparsa suscitò profondo cordoglio e in molti furono coloro che si recarono a tributargli l’ultimo saluto.

Enzo Jannacci e Gigi Proietti, causa morte e curiosità/ Tumore e infarto: l'arte...

ENZO JANNACCI E L’AMORE PER LA MOGLIE GIULIANA OREFICE

Oltre a quello per la musica, nella sua vita Enzo Jannacci ebbe un altro grande amore: quello per sua moglie Giuliana Orefice. I due si sposarono il 23 novembre 1967 e diedero vita a una storia d’amore lunghissima. Vissero il loro privato lontano dai riflettori e quel poco che si sa lo si è appreso da alcune interviste datate, nelle quali Orefice racconta la sua infanzia a Viadana: “Io ero figlia di un frutticoltore che aveva dei terreni in quella zona” e di quel periodo ricorda i sorrisi, la spensieratezza, le risate con gli amici.

Enzo Jannacci/ "Cantante? Sono un cantastorie ma bisogna essere capaci di ritirarsi"

Enzo Jannacci, però non incontrò lì la sua futura consorte: “Ci conoscemmo al mare – ha rivelato lei –. Ero in villeggiatura a Finale Ligure e lui era lì spesso ospite di amici”. Tra i due scattò immediato il colpo di fulmine e la loro relazione li portò a unirsi in matrimonio, a diventare genitori di Paolo e a recarsi spesso con lui tra i frutteti di Viadana, per ritornare alle origini materne e recuperare quella leggerezza che la frenesia milanese ben nota a Jannacci non poteva certo garantire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA