Enzo Miccio choc: “Sono single, il mio compagno mi ha lasciato”/ “Storia che conserverò sempre nel cuore”

Enzo Miccio annuncia di essere tornato single: le sue parole

Enzo Miccio, ospite di Casa Chi, ha svelato un dettaglio personale riguardo la sua vita sentimentale. Il wedding planner apre l’intervista dichiarando di credere fortemente nell’amore e nel matrimonio, convinzioni non dettate esclusivamente dal suo lavoro. Proprio quel sentimento che al momento lo addolora.

Enzo Miccio ha, infatti, annunciato di essere tornato single dopo tanti anni di relazione con un medico: “Bellissima storia d’amore. Siamo stati insieme sei anni, nonostante le distanze perchè lui è di un altro paese, quindi molti aerei, molti viaggi però è stato molto bello. Una storia che conserverò nel cuore per sempre perchè credo che sia stata una delle storie più importanti della mia vita; però in questo momento sono di nuovo sul mercato come si suol dire.”

Enzo Miccio, ai microfoni di Casa Chi, ha svelato come procede il connubio televisivo con Costantino Della Gherardesca: “Devo dire che va molto bene! Io e Costa, innanzitutto, siamo legati da una bella amicizia. Ci siamo conosciuti, non quando facevo il co-conduttore, ero concorrente e lui conduttore quindi abbiamo instaurato un bel rapporto, di un bellissimo equilibrio.”

E ancora: “E devo dire che durante la mia edizione da concorrente lui è stato un grande sostenitore della mia coppia wedding planner, all’epoca ero con Carolina la mia assistente. Nonostante noi siamo stati battuti vicino al traguardo…. A Pechino non c’è niente di finto. ” Enzo Miccio parla poi dell’esperienzaa Pechino Express: “Dopo quell’esperienza ho scoperto un’altra parte di me, ho scoperto un altro Enzo, che un po’ conoscevo ma forse era stato messo u po’ troppo da parte sotto un cumulo di cenere, l’ho tirato fuori e ho fatto in modo che anche una parte del mio pubblico potesse conoscere un altro aspetto, un’altra veste di Enzo Miccio”.

