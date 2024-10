Enzo Miccio è un noto conduttore che interverrà come ospite nella trasmissione Da Noi…A ruota libera, programma Rai che andrà in onda domenica 27 Ottobre 2024. Parliamo di un personaggio sempre più protagonista sulla scena della tv italiana e che nella vita privata ha vissuto due storie importanti, andiamo a vedere chi è il suo ultimo ex compagno, Laurent Miralles.

Laurent Miralles è stato per anni il compagno di Enzo, i due si sono incontrati nel 2020 a Parigi ma la loro relazione è arrivata ufficialmente solo qualche anno dopo. I due sono stati per anni insieme, sei anni per la precisione e l’uomo ha annunciato di esser tornato single in diretta tv, durante un intervento nel programma ‘Casa Chi’.

Più volte Enzo ha confessato il desiderio di voler diventare padre ma in un’intervista ha svelato: “Era un desiderio che mi è venuto recentemente ma ad un certo punto subentra una responsabilità e mi sono posto tante domande, alla fine ho deciso che non diventerò padre. Ovviamente non condanno o giudico chi lo vuole diventare e anzi ammiro chi riesce a crescere dei bambini”.

Enzo Miccio e la love story terminata con il medico Laurent Miralles

Laurent Miralles è un noto chirurgo francese, molto affermato nel suo paese e per anni lui ed Enzo Miccio sono stati molto uniti. I due hanno annunciato la propria relazione qualche anno dopo con Enzo che lo ha fatto in tv, cosi come ha annunciato la propria separazione. Sono stati per anni affiatati, li abbiamo visti anche mediante qualche scatto social con i due sempre molto sorridenti.

Laurent è molto riservato e non lascia trapelare molto sulla sua vita privata. Ha aperto un profilo Instagram solo qualche anno fa ma si occupa esclusivamente di fatti lavorativi e poco altro. Non si conosce il reale motivo della rottura tra i due, due persone molto unite e secondo alcuni si sono lasciati in quanto avevano aspettative differenti. Enzo ha voluto sempre dare importanti priorità al lavoro mentre – secondo alcuni – il compagno era intento a voler creare una famiglia.

Nessun annuncio ufficiale a riguardo e un rapporto che ha visto entrambi comunque molto uniti per diversi anni. Enzo ha raccontato la sua omosessualità solo dopo anni e lui ha svelato: “Non c’è mai stato problema con la mia famiglia per quello, ma io per primo non ho mai voluto dare adito a pettegolezzi. Ancora adesso nelle interviste non ho mai voluto porre un accento su questioni intime”.