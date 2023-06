Enzo Miccio e la carriera da wedding planner/ “Da piccolo sfogliavo l’album di nozze dei miei genitori”

Enzo Miccio e la professione da wedding planner

Enzo Miccio è il più celebre wedding planner d’Italia, una professione sdoganata nel nostro Paese forse proprio grazie a lui, che ne è stato il precursore sin dagli anni ’90. L’organizzazione dei matrimoni è nella sua indole da tantissimi anni, sin da bambino, quando sognante sfogliava l’album di nozze dei propri genitori e sognava, in futuro, di organizzare per tantissime coppie di tutta Italia ogni dettaglio del giorno più importante della loro vita.

Il wedding planner, che di recente ha anche annunciato di essere tornato single dopo una relazione di 6 anni con il suo compagno, si è raccontato a cuore aperto in un’intima intervista al Corriere della Sera. Non solo ha parlato di amore e dell’accurata organizzazione di un matrimonio, ma anche dei sogni che ha rincorso sin da bambino e di come si sia avvicinato a questa professione, di cui è diventato il principale maestro.

Enzo Miccio confessa: “Da piccolo sfogliavo l’album di nozze dei miei genitori“

“Quando ho iniziato io, negli anni Novanta, in Italia “wedding planner” non lo sapeva pronunciare nessuno. A lungo ho pensato di essermi lanciato in questo mondo per caso, ma non è vero: rimettendo in fila le immagini della mia infanzia mi sono reso conto di aver sempre avuto dentro questa scintilla“, ha confessato Enzo Miccio. La passione per i matrimoni, per l’organizzazione del giorno più importante e per la cura maniacale di ogni dettaglio lo hanno portato ad avvicinarsi sempre più a questo mondo.

Una passione rincorsa “sin da quando, da piccolo, mi rifugiavo in un angolo, a Boscotrecase, vicino Pompei, a sfogliare l’album di nozze dei miei genitori. Ho avuto in testa per una vita l’immagine di mia mamma in abito da sposa, con il velo, i fiori. Tutto è partito da lì: devo la mia carriera al fatto di essere un ragazzo del Sud cresciuto felice in una famiglia gioiosa, che sapeva celebrare i propri momenti di festa“. Il resto è storia: la sua professione da wedding planner è diventata celebre in tutta Italia e numerose star e celebrità del nostro showbiz, oltre alla gente comune, si rivolgono a lui per rendere il proprio matrimonio indimenticabile.











