Enzo Paci, chi è l’attore genovese/ La moglie Romina Uguzzoni, campionessa di tip tap

L’attore Enzo Paci interpreta il commissario Mauro Bacigalupo nella fiction “Blanca”, in onda su Rai 1. Il commissario, scarpe grosse e cervello fino, somiglia molto a Genova: come la sua città non vuole essere disturbato e non dà confidenza facilmente. Enzo Paci, al secolo Vincenzo Paci, è nato nel capoluogo ligure nel 1973 e nel 1997 è entrato nella Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. Attore teatrale e cabarettista, Paci ha lavorato nelle trasmissioni “Colorado Cafè”, “Zelig off” e “Central Station”, in onda su Comedy Central, con il personaggio di Mattia Passadore. Nel 2014 è stato co-protagonista del film di fantascienza 12 12 12 del regista Massimo Morini. Enzo Paci è stato anche uno dei co-protagonisti del sit show di Ale e Franz “Buona la prima”.

Enzo Paci e la moglie Romina Uguzzoni: insieme anche sul palco

Romina Uguzzoni è la moglie di Enzo Paci. Danzatrice, coreografa, cantante specializzata in tap dance, direttore artistico de L’Officina dell’Arte, nel 2013 è stata nominata Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale. Ha lavorato come coreografa e danzatrice per “Copernico”, trasmissione comica di Sky, a fianco dei migliori comici di Zelig e Colorado. Nel 2019 Enzo Paci e la moglie Romina Uguzzoni hanno portato in scena lo spettacolo “Come Fai, Fai Bene”. Sul palco l’attore ha raccontato alcuni aspetti più intimi della vita di coppia: i primi brividi d’amore con la ricerca del consiglio da parte del padre, per organizzare il primo appuntamento con quella che sarebbe poi diventata sua moglie, come il fatto di non riuscire ad avere figli. Marito e moglie avevano già lavorato insieme anche nello spetaccolo “Tutto quello che c’è”

