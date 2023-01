Enzo Paolo Turchi: “Gino Landi? Gli devo tutto”/ “Cambiò il sistema della TV introducendo la danza tecnica”

Enzo Paolo Turchi ricorda Gino Landi a Oggi è un altro giorno

Enzo Paolo Turchi ricorda Gino Landi, celebre coreografo morto ieri, 17 gennaio, all’età di 89 anni. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Enzo Paolo ammette che è proprio grazie a Gino che ha fatto il suo esordio come ballerino nel mondo della televisione.

Enzo Paolo Turchi, figlia Maria "concepita dopo viaggio a Medjugorje"/ "Lei è tutto"

“Io ero ancora allievo al San Carlo di Napoli e mi scelse per un ruolo da primo ballerino. – ha esordito Enzo Paolo Turchi, spiegando poi che – Due anni dopo mi scelse per il primo programma televisivo, Doppia Coppia, come primo ballerino… da lui ho imparato tutto. Devo tutto a lui ballettisticamente parlando.” D’altronde proprio Gino Landi è stato un vero e proprio rivoluzionatore della danza televisiva, come lo stesso Enzo Paolo ha sottolineato.

Enzo Paolo Turchi "Carmen Russo non mi piacque subito"/ "Raffaella Carrà mi chiamò"

Enzo Paolo Turchi: “Gino Landi cambiò il sistema della televisione”

“Gino cambiò il sistema della televisione – ha continuato Enzo Paolo Turchi su Rai 1 – perché fino agli anni ’70 c’erano i boys che non avevano la tecnica ma era bello, lui prese tutti i ballerini e portò in televisione la tecnica della danza, cambiando totalmente tutto. Gino prese delle idee dall’America che faceva film musicali, grandi scenografie, accoppiando alla tecnica e alla sua inventiva che era eccezionale.” Ricorda infine che fu proprio Landi ad inventare il famoso “Tuca tuca“, balletto che è poi diventato iconico.

LEGGI ANCHE:

CARMEN RUSSO E ENZO PAOLO TURCHI/ Lei: "Se litighiamo per la danza? In sala no ma a casa mi vendico!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA