Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, è sposato al 1987 con Carmen Russo, di dieci anni più giovani, conosciuta nel mondo dello spettacolo. I due hanno avuto una figlia, Maria, nata nel 2013, fortemente voluta e desiderata da entrambi. Nonostante il grande amore che li unisce ormai da quasi quarant’anni, tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo non sono mancati i momenti difficili, come quello vissuto proprio pochi mesi fa in concomitanza con l’entrata in gioco nella Casa del Grande Fratello del ballerino. Una volta dentro la casa, Enzo Paolo ha spiegato di essere in “crisi” con Carmen, e di essere convinto che lei fosse stanca di lui e del loro rapporto.

“Prima di partire ho avuto il sentore che lei fosse stufa di come agivo, perché l’ho vista fredda e distaccata” ha spiegato Enzo Paolo al Grande Fratello, sottolineando inoltre che temeva che lei fosse in difficoltà “perché stavo mostrando a tutti i miei dolori”. Carmen Russo è entrata nella Casa del Grande Fratello per una settimana, per stare proprio vicino al marito e ritrovare il rapporto con lui. Grazie al reality, infatti, Carmen è potuta stare al fianco del marito e riscoprire un lato più dolce e fragile di lui: tutto questo non ha fatto altro che unirli maggiormente, facendo passare la crisi che, a detta di Carmen Russo, era solo immaginaria.

Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo: “Da 42 anni l’uomo della mia vita”

Carmen Russo, parlando del marito all’interno della Casa del Grande Fratello 2024, ha raccontando che non esisteva a suo dire nessuna crisi. “Da 42 anni è l’uomo della mia vita; ha dei momenti dove pensa che gli debba succedere qualcosa e prevale la negatività… Abbiamo fatto tante cose insieme, io e lui ci divertiamo dalla mattina alla sera” ha raccontato proprio Carmen, davanti alle telecamere. A detta della showgirl e ballerina, per superare la crisi i due hanno utilizzato un metodo infallibile che non passa mai di moda: hanno fatto l’amore, proprio all’interno della Casa.