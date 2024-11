Enzo Paolo Turchi e la crisi con Carmen Russo: la verità sulla coppia

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo formano da anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Tuttavia, anche i matrimoni più felici, in alcuni casi, affrontano crisi più o meno importanti ed è ciò che è accaduto alla showgirl e al coreografo. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2024, infatti, Enzo Paolo ha ammesso di essere in un periodo delicato della sua vita privata al punto da aver messo in discussione il proprio matrimonio. “Prima di partire ho avuto il sentore che fosse un po’ stufa di come agivo. L’ho vista fredda e distaccata”, ha confessato Enzo Paolo al Grande fratello dove, però, ha avuto modo di ritrovare il rapporto con la moglie che, con l’appoggio della produzione, ha trascorso una settimana nella casa con lui.

Maria, chi è la figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ "E' stato il coronamento del nostro amore"

Durante i giorni vissuti insieme nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo e Carmen Russo si sono ritrovati e, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, la showgirl ha ribadito la normalità di un litigio in una coppia che, non solo sta insieme da più di 40 anni, ma condivide praticamente tutto nella vita privata e professionale.

Maura Paparo, chi è l'ex prof di Amici: "Il programma oggi è cambiato"/ "Una volta lanciavamo talenti acerbi"

Enzo Paolo Turchi: il motivo della crisi con Carmen Russo al Grande fratello

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono sempre mostrati forti e uniti. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, tuttavia, il coreografo ha mostrato anche le proprie fragilità e tale aspetto gli ha procurato ansie e preoccupazioni perchè temeva di metterla in “imbarazzo perché stavo mostrando a tutti i miei dolori”. Tuttavia, proprio grazie al reality, Carmen ha potuto scoprire un lato del marito che, forse, non conosceva mentre Enzo Paolo è riuscito a liberarsi si un sentimento che aveva dentro di se.

Samantha De Grenet, chi è il figlio Brando Barbato / "Ho avuto tanta paura", l'incidente e il post diploma

“Mi sento meglio, valeva la pena di fare tutto quello che ho fatto e ringrazio il Gf, ma anche il Signore, per questa occasione”, ha raccontato il coreografo in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. Oggi, dunque, la coppia è più unita e innamorata che mai.