Enzo Paolo Turchi/ Pensione da 720 euro: “Parlo per la mia categoria ma l’assegno…”

MariaTeresa Ruta e la figlia Guenda sono in collegamento a Storie Italiane per parlare di pensione e delle ultime parole di Enzo Paolo Turchi che lunedì mattina ha parlato della sua pensione di 720 euro dopo aver lavorato per 50 anni. La conduttrice manda in onda proprio il pezzo con le dichiarazioni dello showman che ospite alla sua trasmissione si è lasciato andare a questo sfogo parlando di una pensione molto bassa per chi ha versato tanto come lui che lavora da quando aveva 8 anni per pagarsi gli studi di danza. Lui ci tiene a precisare che non si sta lamentando perché lui, a differenza di altri, non ha sperperato il suo denaro. La stessa Maria Teresa Ruta lancia la frecciatina: “Chi ha fatto la conduttrice ad una certa età e certe rughe si viene messi da parte”. Lei poi parla del fallimento dell’ente a cui ha versato i suoi soldi ma Eleonora Daniele la ferma perché l’azienda non è fallita ma è stata riassorbita nell’Inps, le cause di queste pensioni sono altre.

I CHIARIMENTI DI ENZO PAOLO TURCHI E LE ACCUSE DI MARIATERESA RUTA

Enzo Paolo Turchi torna sul suo argomento e ribadisce: “Io parlo in generale, non parlo di me. Io sono fortunato perché lavoro ancora e va tutto bene. I miei colleghi, la mia categoria, i ballerini non può arrivare alla pensione con degli assegni miseri che non gli permettono di andare avanti. Il mio caso è a parte, lo preciso. Non mi sembra giusto che alcuni miei colleghi che hanno fatto dei programmi importanti oggi vivono con 500 o 600 euro al mese, troppo poco per una persona che ha versato tantissimo. Negli anni ’70 e ’80 era difficile controllare i versamenti come si fa oggi con il computer. Non è che a 30 anni, giovane, sbagliando, vai a controllare“. Il marito di Carmen Russo è convinto di aver versato troppo in confronto a quello che sta portando a casa un assegno molto inferiore. La Ruta rivela di aver scoperto che i documenti riguardo ad alcuni suoi versamenti sono falsi e queste aziende non esistono più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA