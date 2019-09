Enzo Salvi, dolci auguri alla moglie Laura/ “Mi hai reso felice e un uomo migliore”

Bellissima dedica da parte dell’attore comico Enzo Salvi, alla moglie. Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, il 56enne di Ostia ha pubblicato una foto in bianconero della sua dolce metà, Laura, con annessa una splendida didascalia. Così scrive Salvi: “L’unica ragione per cui sento di essere un uomo fortunato è perché ti ho incontrato. Tu hai cambiato la mia vita in meglio, mi ha fatto un uomo più felice e migliore ed è bastato solo un tuo sorriso. Quel sorriso vivrà nei miei sogni per sempre, anche se ogni momento che passo con te sembra un sogno, quindi, suppongo che il tuo sorriso sarà sempre quello che cercherò nella mia vita. Auguri Buon compleanno alla donna più speciale , alla madre più dolce e alla moglie più incredibile! Ti amo Laura”. Numerosi i commenti dei follower dell’attore, e oltre a moltissimi auguri, c’è anche chi scrive: “i valori che non esistono più. oggi si vive di apparenze e falsità. non poteva che essere tua moglie visto la persona che tu sei. tanti auguri”.

ENZO SALVI, GLI AUGURI ALLA MOGLIE LAURA

Er Cipolla, così come viene anche identificato il comico romano, ha avuto due figli da Laura, un ragazzo di 22 anni e uno di 17. Della consorte dell’attore si sa comunque davvero poco, e le uniche informazioni a disposizione sono quelle fornite dallo stesso Salvi in una recente intervista rilasciata al settimana Vero Tv: “La valigia la fa la mia signora. Della sua come della mia, da quando ci conosciamo. Forse non sarei nemmeno in grado di farla una valigia da solo. Lei pensa a tutto: vestiti, accessori, scarpe. In effetti mi vizia po’ e anche per questo la amo”. I due sono insieme da diversi anni, e Salvi ricorda ancora con estremo piacere il suo viaggio di nozze: “Il mio viaggio di nozze a Tenerife lo porterò sempre nel cuore. Sono un appassionato di pappagalli e li c’è il Loro Parque. Una delle collezioni di pappagalli più grandi e belle del mondo. Ringrazio ancora mia moglie che ha accettato di andarci!!”

