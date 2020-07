Enzo Salvi/ “Pappagallo Fly? Aggressione assurda e ingiustificata” (C’è tempo per)

Enzo Salvi è tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi e trasmesso nella mattina di Raiuno. Il comico e attore romano torna in tv a poche settimane dall’aggressione subita dal suo pappagallo Fly a Ostia. Un uomo all’improvviso ha cominciato a gettare del sassi: prima contro il pappagallo e poi verso Salvi che si trovava in compagnia di un amico. Un’aggressione incomprensibile, ma che ha fatto preoccupare non poco il comico romano per le condizioni di salute del suo amatissimo pennuto. Per fortuna non è successo nulla di grave, visto che poco dopo l’attore romano sui social ha pubblicato un video in compagnia dell’animale in cui ha rassicurato i tantissimi fan sulle condizioni di salute del pennuto. “Fly fa Grandi progressi grazie al vostro amore. Con il passaggio del tempo, il sangue fuoriuscito dalla ferita e i cosiddetti liquidi interstiziali si seccano, creando la cosiddetta crosta. Oggi al piccolo Fly è caduta, cancellando “solo visivamente un ricordo indelebile”, le parole pronunciate dal comico.

Enzo Salvi sull’aggressione del pappagallo Fly

L’aggressione subita dal pappagallo Fly ha sicuramente scosso Enzo Salvi. Recentemente, infatti, il comico e attore romano è stato ospite de “La vita in diretta estate” in cui ha parlato di quanto successo rivelando anche le condizioni di salute del pennuto. Salvi ha poi sottolineato come l’accaduto l’abbia fatto molto intristire, ma anche preoccupare visto che l’uomo che ha lanciato senza alcun motivo i sassi contro di lui e il tenero Fly non ha ricevuto alcuna punizione nonostante il pappagallo sia stato sottoposto ad un’operazione alla testa. “Adesso – ha dichiarato in studio l’attore – le condizioni di Fly sono migliorate, un vero miracolo! Un’aggressione assurda e ingiustificata, non trovo le parole, il responsabile è rimasto impunito”. Ma non finisce qui, visto che Enzo Salvi in questi giorni è balzato su tutte le pagine dei quotidiani per via di una diatriba mediatica con Beppe Grillo che ha definito i romani “gente de fogna!”. Uno scivolone che l’attore e comico romano non ha gradito, anzi ha replicato al leader del Movimento 5 Stelle invitando non solo ad andare a quel paese, ma ha anche sottolineato: “Vengono tutti a Roma ‘a magnà e a beve’, poi denigrano la nostra bellissima città e ci prendono in giro: basta, è stato superato il limite. Senza dimenticare che, con i suoi spettacoli qui a Roma, Beppe Grillo si è arricchito e dovrebbe mostrare un minimo di riconoscenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA