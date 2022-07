Enzo Scifo: “Milan, De Ketelaere ricorda Kakà”/ “Lukaku? Un vero uomo, perchè…”

Dal ritorno di Lukaku all’Inter all’arrivo di Origi al Milan, passando per Charles De Ketelaere. Enzo Scifo a tutto tondo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport tra calcio italiano e calcio belga, lui che ha vissuto diverse stagioni nel Belpaese tra Biscione e Torino. Il 56enne ha esordito parlando di Big Rom, pronto a tutto per tornare in nerazzurro…

“Non mi ha sorpreso, Romelu è una persona buona, un uomo vero e appassionato”, ha spiegato Enzo Scifo alla Rosea. L’ex centrocampista ha spiegato che Lukaku non era felice al Chelsea: “Nella vita si può sbagliare e c’è sempre spazio per riparare a un errore: il periodo al Chelsea lo ha fatto riflettere sul calcio e sulla vita. E poi avete notato quella parola che ha pronunciato?”. “Scusa”, il messaggio del centravanti destinato ai tifosi del Biscione.

ENZO SCIFO SU ORIGI E DE KETELAERE

Enzo Scifo si è poi soffermato su un altro attaccante belga che giocherà a Milano dalla prossima stagione: parliamo di Divock Origi, nuovo acquisto del Milan. Il 56enne ha allenato il centravanti nell’Under 21 e il suo giudizio è a dir poco positivo: “Credetemi, è fortissimo, fa cose che impressionano”. Per l’ex centrocampista è fondamentale che trovi spazio, gli serve fiducia: “Se invece lo hai preso per metterlo in panchina, fai un errore. E perdi l’occasione di avere un centravanti completo”. Enzo Scifo ha poi parlato di un altro calciatore belga che piace al Diavolo, ovvero il fantasista Charles De Ketelaere. Il talento del Club Bruges è un campioncino, ma nessun paragone con lui: “E’ molto più attaccante di me. Più che altro, ricorda un po’ Kaka: alto, tecnicamente forte e veloce con la palla. Intelligente e pure polivalente: non mi sorprenderebbe vederlo giocare pure sulla fascia”.

