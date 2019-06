Erica Piamonte: “Bisex sin da bambina”/ L’ex GF: “L’ho sempre saputo, temevo…”

Tra le grandi protagoniste del Grande Fratello 16, Erica Piamonte torna a far parlare di sè. L’ex gieffina ha risposto ad alcune domande dei suoi follower di Instagram e, come prevedibile, ha affrontato nuovamente il suo orientamento sessuale. La 31enne di Campi Bisenzio ha affermato di essere bisessuale e ne ha parlato a lungo all’interno della casa più spiata di Italia, raccontando anche il suo percorso e le sue parole per un possibile coming out. Un suo seguace le ha chiesto da quanto sa di essere bisex, ecco la risposta della Piamonte: «L’ho sempre saputo. Già da “piccina” lo avevo capito…». Parole che non lasciano spazio a dubbi e che scrivono un altro piccolo capitolo sulla toscana, che ha poi ironizzato sul suo attuale status sentimentale: «Sono molto complicata! Non vi innamorate di me! Ahah».

ERICA PIAMONTE: “BISEX SIN DA BAMBINA”

«Temevo la reazione dei miei genitori», ha spiegato Erica Piamonte a proposito del suo orientamento sessuale, discorso già affrontato all’interno della casa del Grande Fratello: «Mi fa stare male solamente perchè per i miei genitori non sono lo stereotipo di figlia perfetta». Ma la situazione è cambiata, con il padre e la madre della giovane toscana che hanno scritto una lettera per chiarire sul tema: «Abbiamo sentito che non ti sei sentita accettata dai tuoi genitori, però volevo dirti che fra essere accettati o condividere delle cose c’è molta differenza. Noi non abbiamo condiviso delle scelte che hai fatto. Tu farai il tuo corso nella vita e non continueremo a darti dei consigli, spero giusti. Noi saremo sempre dalla tua parte e ti sosterremo sempre perché sei nostra figlia e ti vogliamo bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA