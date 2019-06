ERICA PIAMONTE/ La dedica di Gaetano, è amore tra i due? (Grande fratello 2019)

Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono avvicinati molto, nel corso delle prime puntate del Grande fratello 2019. Poi si sono distaccati, al punto tale da sfiorare il litigio: ricordiamo ancora quando Barbara d’Urso riprese Arena, per via di certe esternazioni fatte sul conto di Erica. Nel giro di poco, però, i due hanno fatto pace. Poi Gaetano è stato eliminato, e lui ed Erica si sono separati. Fuori dalla Casa, a quanto pare, il modello non fa che pensare a lei. Nei giorni scorsi, sul suo profilo Instagram, l’ex gieffino ha pubblicato una dedica per lei: “miss u”, “mi manchi”, ha scritto sotto al video di loro che si scambiano coccole e baci. Il sottofondo della storia è Il regalo più grande di Tiziano Ferro. Sembrerebbe una dichiarazione d’amore in piena regola, ma per alcuni è solo una dimostrazione di affetto e di sostegno prima delle nomination. Non si sa ancora se Barbara d’Urso sceglierà di mostrare tutto alla destinataria, magari nel corso della puntata di stasera.

Erica Piamonte e la dedica di Gaetano Arena

“Sii forte. Manchi macchia d’inchiostro”. Questo il contenuto di un’altra storia di Gaetano Arena, che si mostra così vicinissimo ad Erica Piamonte. L’indizio in più è il cuoricino al centro della loro foto, che posta come al solito sul suo profilo Instagram. E’ ancora presto per dire se Gaetano fa sul serio; quel che è certo, è che tra i due è nata una bella amicizia. Forse Erica non vede l’ora di uscire (come la “collega” Serena Rutelli), per rincontrare il bel Gaetano. Il verdetto arriverà stasera, dal momento che la Piamonte è in nomination. Con ogni probabilità, però, Gaetano aspetterebbe volentieri una settimana in più, pur di vedere Erica trionfare. Intanto, nella Casa, la ragazza combina qualche “guaio”. Gli altri concorrenti si lamentano perché non regge il gioco, quando decidono di fare uno scherzo alla povera Serena.

Erica Piamonte complice dello scherzo a Serena Rutelli

Le cose sono andate più o meno così: Daniele Dal Moro se l’è presa con Erica Piamonte, che ha rivelato a Serena dove gli altri inquilini hanno nascosto Bebecito, l’orsacchiotto di peluche regalatole dal fidanzato Alessandro. Pur di trascorrere il tempo, Gianmarco, Daniele ed Erica s’inventano di tutto. A rimetterci, questa volta, proprio Serena Rutelli: i tre nascondono il suo peluche nel bagno, così l’estetista entra nel panico. E’ il suo regalo, quello che Prince le ha fatto lunedì scorso, quando si sono rivisti per la prima volta dopo tante settimane di lontananza. Per aiutarla a trovarlo, le forniscono qualche indizio. Erica, però, è un po’ troppo esplicita, e per questo Daniele la rimprovera. “Non capisco perché non puoi tacere. Fatti gli affaracci tuoi, a maggior ragione se non te ne frega niente”.



