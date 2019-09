Erica Piamonte e Taylor Mega erano fidanzate?/ La verità dell’ex GF a Pomeriggio 5

Erica Piamonte sarà ospite oggi di Pomeriggio 5. Con molta probabilità l’ex gieffina, parlerà del suo rapporto particolare con Taylor Mega, dopo il suo presunto “tradimento”. Proprio la bionda influencer ha parlato stamane nel corso di Mattino Cinque con Federica Panicucci. L’argomento di conversazione però, ha riguardato le problematiche alimentari, senza parlare del gossip. Il triangolo “bollente” con protagoniste Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte (nato dopo le fotografie pubblicate dal settimanale Nuovo ritraenti un bacio tra la Mega e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne), sta per arricchirsi di un nuovo tassello. Proprio Erica, prima di “accantonare” la questione, aveva sbottato sulle Instagram Stories: “Se io dico che non sapevo nulla di quelle foto è perché effettivamente non ne ero al corrente. Ho guardato Pomeriggio Cinque, ho scoperto, guardando con i miei occhi, che sarebbero uscite quelle foto e vi posso giurare che io speravo che fosse uno scherzo”. La Piamonte ha poi concluso: “Io sono stata incazzata come una bestia per una settimana, aspettando quelle famose spiegazioni che sto ancora aspettando, quindi chi vuole credere creda, chi non vuole credere non creda”.

Erica Piamonte ospite a Pomeriggio 5: scontro a distanza con Taylor Mega?

Taylor Mega dopo questo nuovo sfogo di Erica Piamonte, ha voluto sottolineare alcune questioni, precisando di non digerire questi attacchi di gelosia nei confronti di una persona che comunque non era ufficialmente la sua fidanzata ma – solamente – una amica (secondo ciò che dichiara lei). Nel corso di queste giornate poi, proprio l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha vuotato il sacco, svelando un particolare retroscena: “Vi siete mai chiesti quando veniva a Milano, e non stava da me, con chi stava? Da sola? Non penso proprio. Quindi, indagate un attimino e cercate di capire questa cosa. Perché è inutile fare la gelosa soltanto adesso che vede la foto con un’altra, quando lei invece si faceva gli affari suoi ogni volta che non si faceva sentire con me. Quello che voglio dire è che se sei in una relazione, si può chiamare tradimento ma se sei in amicizia, dove tu vedi altre persone, perché io non posso vederne altre? Solo perché era un’altra ragazza perché se fosse stato un uomo sarebbe andato bene? A me ‘ste cose non mi tornano”. Cosa accadrà quest’oggi? A questo punto non ci rimane che attendere di vedere cosa dirà Erica Piamonte nel corso di Pomeriggio 5 in onda dalle 17.20 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

