Erica Piamonte e Taylor Mega stanno insieme?/ “Questione di feeling”, dubbi restano…

Erica Piamonte e Taylor Mega stanno davvero insieme o fingono spudoratamente? Dopo l’ultimo scatto postato dalla toscana su Instagram, i dubbi continuano ad avere la meglio. “Questione di feeling”, scrive l’ex gieffina taggando Taylor e aggiungendo alcune emoticon a cuore. La risposta della sua nuova amica speciale non si fa attendere, ed ecco arrivare puntuale per lei un cuore rosso. Ma tra le due qual è la natura del rapporto? Difficile da spiegare a parole, anche se i loro sguardi lascerebbero ben pochi dubbi in merito. Molti fan sembrano accorgersene e apprezzano la profondità con la quale Erica guarda, dritta negli occhi, l’amica Taylor, compagna di tante avventure estive e non solo. E tra i vari commenti sotto al post c’è anche chi si augura che tutto ciò non sia fatto solo per una manciata di like in più: “Spero non lo facciate soltanto per visibilità perché approfittarsi di una tematica delicata per risaltare al pubblico è una delle cose più squallide”, scrive un’utente.

ERICA PIAMONTE E TAYLOR MEGA STANNO INSIEME? LE REAZIONI SOCIAL

Tra Erica Piamonte e Taylor Mega certamente la complicità è alle stelle. Le due si sono conosciute nel corso della loro permanenza al Grande Fratello ma poi la loro amicizia è proseguita più forte che mai anche a telecamere spente. I loro scatti ovviamente scatenano le fantasie dei più maliziosi che non di frenano dal commentare: “Secondo me qualcosa assieme la combino”, scrive Rossano. Più esplica una follower che nel commentare la foto dichiara, senza mezzi termini, “Altre due lesbiche, si vede a occhio nudo”, per poi proseguire con una serie di offese. Fortunatamente Erica e Taylor possono godere anche di un folto esercito di follower che le sostiene e che ammira il loro rapporto profondo e sincero: “Ma quanto siete belle?! Ricordiamo ancora oggi le vostre presentazioni in casa e vedete dove siete arrivate adesso. State coltivando questo legame giorno per giorno e ci state regalando bellissimi momenti insieme. Siete un bellissimo esempio di chi non si ferma alle apparenze ma rende prezioso il suo tempo imparando a conoscere la persona che ha di fronte. Grazie per condividere con noi tutto questo”, scrive una loro fan. La complicità le rende senza dubbio bellissime ed autentiche e c’è già chi sogna addirittura il matrimonio tra le due.

Questione di feeling👸🏼❤️👸🏼 @taylor_mega





