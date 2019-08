Erica Piamonte, spogliarello in doccia/ Taylor Mega la riprende: “Sono fortunata!”

Taylor Mega ed Erica Piamonte in vacanza a Cefalù, hanno regalato agli estimatori un siparietto hot. La bionda influencer infatti, ha avuto modo di riprendere l’amica mentre nuda entra in doccia. “Lucky me”, scrive nella storia condivisa su Instagram. La commessa fiorentina ha fatto coming out nella casa del Grande Fratello 16, raccontando di essere bisessuale. Nel corso della sua permanenza all’interno dell’abitazione più spiata d’Italia, Erica ha avuto un breve flirt con Gaetano Arena. Il ragazzo però, dopo avere rivelato dei dettagli intimi sul loro avvicinamento, ha drasticamente perso punti e le cose non sono andate per il verso giusto. L’ingresso di Taylor Mega come ospite nella casa di Cinecittà ha messo in discussione gli equilibri e l’influencer in pochissimi giorni, ha creato un legame molto stretto proprio con Erica Piamonte. Anche la Mega, non ha mai dichiarato di essere eterosessuale, svelando di apprezzare anche le donne oltre che gli uomini.

Taylor Mega riprende Erica Piamonte verso l’ingresso in doccia

Erica Piamonte e Taylor Mega, hanno dimostrato fin da subito di avere una fortissima intesa, anche fisica. E così, esattamente come nella Casa del Grande Fratello 16, il loro feeling è proseguito anche fuori. In vacanza a Cefalù, le due ragazze si sono divertite anche a stuzzicare la curiosità dei follower. Tra le ultime Stories Instagram postate dalla Mega, nell’hotel di lusso dove soggiornano al momento, la tatuatissima commessa fiorentina ha deciso di entrare in doccia liberandosi dell’asciugamano. La scena è stata prontamente ripresa e condivisa da Taylor. L’influencer trentina ha in ogni caso avuto l’accortezza di servirsi della sua gamba per censurare, almeno in piccola parte, il lato B nudo della sua amica. Molto eloquente il “sono fortunata”, scritto in sovrimpressione sul video, seguito da un emoticon accalorato. Solo provocazione social oppure tra loro di loro è davvero scoppiata la passione?

