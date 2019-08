Erica Piamonte e Taylor Mega/ Spalma la crema solare sul lato b: “Il sogno di tutti”

Taylor Mega ed Erica Piamonte sempre più “esplosive” sui social. Dopo aver tolto il fiato ai loro followers con un topless mozzafiato, sono tornate alla carica sui social con nuove immagini hot. Nelle ultime ore, ad esempio, hanno condiviso un massaggio molto sensuale. È tra le Instagram Stories dell’influencer, di cui si è presa cura l’ex gieffina. Quest’ultima infatti le ha spalmato la crema sullo yacht che le ha portate al largo ma non sulla schiena, bensì sul lato b. E un amico ci scherza su: «Stai facendo ciò che è il sogno di tutti gli italiani e delle italiane pervertite come te: spalmare la crema solare sulle chiappe di Taylor». E questo non fa che accrescere le voci riguardo una presunta relazione. Ma proprio sui social Taylor Mega ha ribadito di essere single. «I giornali cartacei hanno il difetto di non dare le notizie in tempo reale. Oppure io ho il difetto di cambiare fidanzato prima che la notizia diventi vecchia», ha risposto ad un follower che le chiedeva aggiornamenti sulla sua vita sentimentale.

ERICA PIAMONTE E TAYLOR MEGA, TRA TOPLESS E MASSAGGI HOT

Proprio in queste ore Taylor Mega ed Erica Piamonte sono tornate a prendere il sole a bordo dello yacht in cui ieri l’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha spalmato la crema all’amica influencer. Simpatico comunque il siparietto che hanno offerto nelle loro Instagram Stories incrociate. Mentre Taylor Mega si riprende per attaccare il Comune di Milano riguardo la decisione di eliminare i monopattini in sharing, Erica Piamonte le fa il “verso”. «Non è possibile che ogni cosa figa che abbiamo ce le togliete perché non riuscite a lucrarci sopra. Mi avete tolto Uber, ora mi togliete anche i monopattini». Nel frattempo Erica Piamonte la riprende e la prende in giro mentre parte con il suo discorso sui monopattini. E infatti poi chiede ai suoi followers: «Ma secondo voi me ne frega qualcosa dei monopattini?». Ma la “filippica” di Taylor Mega è proseguita in albergo… L’amica Erica però era già crollata: «Sta dormendo», ha risposto l’influencer a chi le aveva chiesto dove fosse.

