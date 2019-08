Erica Piamonte: “Gennaro e Francesca De Andrè? C.V.D.”/ La frecciatina che spiazza…

La ciliegina sulla torta ancora misteriosa ce la mette Erica Piamonte. Lei è una delle protagoniste dell’ultimo Grande Fratello proprio al fianco di Gennaro Lillio e Francesca de Andrè che nei giorni scorsi si sono lasciati ma non in totale tranquillità. L’ex gieffina ha deciso di dire la sua su quello che è successo per rispondere alle domande dei fan nelle Stories di Instagram lasciando tutti a metà strada tra il divertito e il dubbioso. In particolare, dopo la fine del reality, Gennaro e Francesca sembravano felici ma negli ultimi giorni, un po’ a sorpresa, i due si sono lasciati con tanto di recriminazioni da entrambe le parti. In molti sono convinti che tutto questo sia dovuto al ritorno dei programmi televisivi tra pochi giorni mentre altri si aspettavano questo finale per loro.

ERICA PIAMONTE DICE LA SUA SULLA ROTTURA TRA GENNARO E FRANCESCA

Proprio in questa fazione possiamo mettere Erica Piamonte visto che si è limitata a rispondere con una sigla (C.V.D) che potrebbe voler dire “Come volevasi dimostrare” confermando il suo pensiero sulla coppia. Anche nella casa Erica si è detta più volte convinta che il loro non fosse vero amore e c’è voluto poco per dimostrarlo visto come è finita. Proprio il bel napoletano sui social, parlando di Francesca de Andrè, ha commentato: “Chi nasce quadrato non muore tondo” lasciando intendere che sia successo qualcosa addirittura con il suo ex Giorgio Tambellini (visto che la sua ex è tornata a seguirlo sui social). Rimane il fatto che quanto è successo non ha lasciato sorpresa la Piamonte così come la sua risposta ha lasciato senza parole i fan. Arriverà la risposta di Francesca de Andrè dopo quello che è successo?

