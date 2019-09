Erica Piamonte rischia incidente/ “Quasi investita su strisce, mi ha detto ‘brutta’!”

Brutta disavventura per Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, che nelle passate ore ha quasi rischiato un incidente stradale. La giovane toscana ha reso partecipi i suoi numerosi follower di quanto accaduto, tramite le sue Instagram Stories, spiegando come abbia rischiato di essere travolta da un’auto a tutta velocità, mentre si trovava sulle strisce pedonali e in diritto quindi di attraversare la strada. Non solo: oltre alla paura anche un’ulteriore beffa. La Piamonte sarebbe stata infatti anche insultata: “Mi hanno detto ‘brutta’”, ha rivelato l’ex gieffina, che ha così potuto dire la sua sulle cattive abitudini di chi è alla guida. “Vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto. Io stavo attraversando la strada, ero già a metà strisce pedonali, arriva questa macchina ‘a tutto fuoco’, erano due persone anziane, io faccio loro un sorriso e loro cominciano a urlarmi qualcosa”, ha raccontato Erica. La giovane avrebbe quindi fatto notare all’automobilista di essere sulle strisce e quindi in diritto di attraversamento. Nonostante questo, le due persone nella vettura avrebbero continuato ad urlarle diverse offese: “Mi urlano di tutto e di più e mi urlano anche ‘brutta’!”.

ERICA PIAMONTE RISCHIA INCIDENTE: L’ANEDDOTO

Erica Piamonte non ha digerito il trattamento che i due “anziani” in auto le avrebbero riservato mentre stava per attraversare le strisce. Oltre al danno anche la beffa di sentirsi dare della “brutta”. “Come ti permetti?”, ha commentato l’ex gieffina tramite le sue Instagram Stories, mentre rendeva i suoi follower partecipi dell’aneddoto. Alla fine Erica si è fatta seria ed ha detto la sua su quanto avviene nel nostro Paese: “secondo me non è normale che in Italia per attraversare sulle strisce pedonali una persona deve aspettare che non passino macchine”, ha commentato. In Australia, Paese dove la Piamonte ha vissuto per diverso tempo, le cose vanno in maniera decisamente diversa poichè le auto si fermano appena si accorgono della presenza di un pedona in procinto di attraversare sulle strisce. “Qui, invece, ci sono vecchiette che aspettano ore prima che qualcuno le faccia passare”, ha protestato l’ex gieffina.

