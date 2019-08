Erica Piamonte, hater “progetti fake news!”/ “Istighi fan contro Martina per Daniele”

Erica Piamonte nelle ultime ore è stata letteralmente presa d’assalto dalle fan di Martina Nasoni e di Daniele Dal Moro, dopo un loro presunto riavvicinamento. A quanto pare, l’amica speciale di Taylor Mega ed ex concorrente del Grande Fratello, avrebbe messo il becco anche sul fatto che Martina e Daniele, dopo un loro allontanamento, sarebbero tornati a seguirsi sui social. E così non sono mancate le accuse giunte via social nei confronti della toscana ‘rea’, a detta delle fan dei due ex gieffini, di voler attirare l’attenzione su Daniele a scapito della giovane vincitrice dell’ultima edizione del reality. Erica però, con il suo caratterino che si ritrova non le manda certo a dire e proprio nel pomeriggio odierno ha voluto postare attraverso le sue Instagram Stories alcuni dei messaggi ricevuti da parte di alcune haters. “Ora che Martina segue di nuovo Daniele tu parti all’attacco”, la accusa una ragazza. “Ma sei seria? Prendi per i fondelli tutti, continui a provocare, continui a istigare le tue fans contro Martina, fai di tutto per attirare l’attenzione su Daniele, fai di tutto per buttare fango, ma qual è il tuo scopo?”, prosegue la mittente del messaggio. Quindi conclude con un retroscena, evidenziato in rosso dalla Piamonte: “Spero tanto che presto uscirà il fatto che hai contattato più di un sito per montare una fake news, sai che ridere dopo”. Erica, di contro, si è limitata a commentare: “Sta per ‘partire la bambola’ vi avverto”. Davvero l’ex gieffina avrebbe voluto realizzare una fake news con protagonista Daniele?

ERICA PIAMONTE, ACCUSE SOCIAL ALL’EX GIEFFINA

Ma le accuse delle haters di Erica Piamonte non terminano qui e poco dopo l’ex gieffina ha postato un’altra storia su Instagram con ulteriori messaggi ricevuti e, a suo dire, carichi di cattiveria nei suoi confronti. Questa volta si tratta di un commento lasciato su Facebook e tra i vari punti si legge: “il c*lo e le tet*e li possiamo far vedere tutte ma quello che conta è il cervello. Nel suo caso non pervenuto”. Ed ancora, “sciacquati la bocca prima di parlare di noi perché alla prossima storia come questa ti scrivo un commento che ti faccio mette a piangere davvero. Non è una minaccia ma una promessa”. Il riferimento, anche in questo caso, sarebbe in merito ai commenti di Erica nei confronti di Martina e Daniele? A quanto pare “La ragazza con il cuore di latta” e Dal Moro godrebbero di una folta schiera di fan pronti a difenderli a tutti i costi. La Piamonte si è limitata a commentare: “Sicuro piango per le vostre caz**ate. Attenti al karma comunque”.

