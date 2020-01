ERICA SENZA K DI STRISCIA AGGREDITA A COSENZA/ Video, furia parcheggiatore abusivo

Erica senza k, inviata di Striscia la notizia, aggredita a Cosenza insieme alla troupe che stava registrando l’ormai consueto fenomeno dei parcheggiatori abusivi che tengono sotto scacco gli automobilisti della cittadina bruzia. L’assembramento di parcheggiatori abusivi è diventato più corposo in particolare nella zona antistante lo Stadio Marulla dove, in occasione delle partite di calcio del Cosenza, capita sempre più spesso di dovere “scendere a patti” nella speranza non solo di trovare un posto per la propria automobile, ma soprattutto di trovarla “intatta”. Erica senza k di Striscia la notizia ha approfittato della partita di ieri tra Cosenza e Crotone, valida per il campionato di Serie B, per denunciare la presenza di parcheggiatori abusivi. Uno di loro, però, non l’ha presa per niente bene e infastidito dalla presenza delle telecamere si è avventato sulla troupe di Canale 5…

ERICA SENZA K DI STRISCIA AGGREDITA A COSENZA

Il parcheggiatore abusivo, forte della sua mole imponente, prima ha scacciato Erica senza k di Striscia la notizia tentando di rompere il suo microfono. Poi ha agguantato un cameraman, lo ha preso per la gola e lo ha sbattuto contro alcune auto. Non contento, quando ha visto che ad essere attiva era anche un’altra telecamera, l’uomo ha colpito anche un altro operatore. Come si legge sul portale di Striscia, i tre sono finiti in ospedale: per loro una prognosi di 7 giorni. Erica ha rimediato cervicalgia e lombalgia postraumatica, oltre a una distorsione al ginocchio e alla caviglia sinistra. I due cameraman, Ciro e Simone, hanno rimediato rispettivamente: trauma mandibolare, distorsione cervicale, contusione lombare e distorsione al gionocchio destro uno; distorsione cervicale, trauma cranico e contusione alla coscia sinistra l’altro. La diatriba è durata solo pochi minuti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine in servizio nei pressi dello stadio “Marulla”, che hanno bloccato gli aggressori e acquisiranno le immagini realizzate dalla nostra troupe. Ma basterà questo servizio di Striscia la notizia a sensibilizzare sulla necessità di porre fine all’odioso supplizio dei parcheggiatori abusivi a Cosenza?

