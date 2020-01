MARA VENIER, DEEPFAKE STRISCIA LA NOTIZIA/ Video sfogo contro Panicucci, Marcuzzi e..

Mara Venier scatenata. O meglio, la sua versione deepfake proposta da Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ha ormai presto gusto all’idea di proporre la parodia della conduttrice di Domenica In facendole dire di tutto e di più. Questa volta la finta “zia Mara” ha messo nel mirino anche le presunte frasi sessiste pronunciate da Amadeus. La Venier di Striscia la notizia si è schierata dalla parte del conduttore del prossimo Festival di Sanremo (conflitto d’interessi visto che proprio lui le ha chiesto di condurre una serata all’Ariston?). Cos’ha detto di preciso Mara? “Amadeus ha fatto bene a dire quelle frasi. A me piace stare un passo indietro quando c’è un grande uomo: sì, così lo posso pigliare a calci nel cu*o”. Un linguaggio a dir poco colorito, ma afferrare il concetto è stato semplicissimo…

MARA VENIER, DEEPFAKE STRISCIA LA NOTIZIA

Anche Alessia Marcuzzi è finita nel mirino della Venier deepfake di Striscia la notizia per le dichiarazioni in cui ha ammesso di aver tradito “ma solo per amore”. Lapidario il commento della “signora della domenica”: “Io mi commuovo dinanzi a queste donne coraggiose: chissà se la pensano così anche quei cornuti dei mariti!”. Siluro anche per Federica Panicucci, che ha raccontato di aver fatto da baby-sitter ai figli di Paolo Bonolis. La Venier di Striscia ovviamente ha da ridire anche su questo: “Ma chi ce crede? Ma chi la vole a ‘sta strega scansafatiche come bambinaia? Questa è la prova che la moglie de’ Bonolis butta i soldi nel cesso!”. Qualcuno se la prenderà? Ovviamente no, trattandosi di una riproduzione virtuale. Eppure certe espressioni di Mara Venier sembrano talmente genuine da apparire originali…Clicca qui per il video del deepfake!

