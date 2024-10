Non è iniziata al meglio l’esperienza post-nozze di Erik e Valentina, coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024. Dopo le prime impressioni osservate sull’altare, i due si sono fiondati in viaggio di nozze ed è stata proprio la convivenza e la condivisione di esperienza ad aver messo in risalto alcune lacune dal punto di vista dell’intesa. Tutto sarebbe partito da un litigio che, per Valentina è valso come motivo di sfogo, per Erik come ritorno a ‘spettri’ del passato.

Erik e Valentina – come raccontato dalla diretta della 3a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 – si sono concessi un romantico viaggio in mongolfiera ma le cose non sono andate come previsto. Lei era in ansia, lui ha pensato bene di mostrarle vicinanza per affrontare al meglio quel momento ma l’effetto è stato letteralmente opposto. “Mi devi lasciare spazio di manovra”, ha tuonato lei mentre lui si è poi sfogato: “ i filtri che hai mi fanno capire che hai spazio ma me lo chiedi in maniera troppo brusca che riaprono in me delle ferite lancinanti. Le sue reazioni di allontanamento finora le ho volute ingoiare… Ora non voglio farlo più”.

Erik e Valentina, Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: la prima crisi già superata?

Dopo la discussione, Erik e Valentina – coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 – si sono recati dall’esperto matrimoniale per provare a dormire le difficoltà coniugali. L’effetto questa volta è stato positivo; la notte li ha portati vicini ed entrambi si sono resi conto di quanto sia stato proficuo. “Questa notte abbiamo avuto un avvicinamento più importante e sono molto contento”, ha affermato il ragazzo, mentre lei: “E’ un buon modo per conoscerci meglio”. Anche il giro in deserto, seguendo i consigli dell’esperto, ha permesso ad Erik e Valentina di trovare l’intesa giusta come raccontato dalla diretta della 3a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024.