Erik Mattina, finalista Miss Mondo Italia “Solo perchè lesbica? Ignoranti”/ Haters…

Erika Mattina è riuscita a conquistare la finale di Miss Mondo Italia. Un traguardo meraviglioso che Erika ha condiviso immediatamente con la compagna Martina Tammaro la quale, dopo aver ricevuto la telefonata della fidanzata, ha pubblicato un post sui social per condividere la sua gioia. «Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto “sono passata”. Erika è ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Sono 25 in tutta Italia. Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore mio, ti amo», ha scritto Tamara.

Un post che, purtroppo, ha scatenato i commenti cattivi degli haters. Accanto ai commenti degli utenti felici e orgogliosi del traguardo raggiunto da Erika, infatti, sono arrivati, purtroppo, commenti davvero poco felici che hanno spinto Erika e Martina a raccontare tutto con un post pubblicato sulla pagina Facebook “Le perle degli omofobi”.

Erika Mattina, la replica della fidanzata agli haters: “Siete di una tristezza incredibile”

Commenti poco felici sono arrivati sotto il post di Martina Tammaro, orgogliosa che la fidanzata Erika abbia conquistato la finale di Miss Italia Mondo. Una felicità, purtroppo, turbata dai soli haters. «Come fa una lesbica dichiara a fare le selezioni di Miss mondo? Assurdo dove stiamo arrivando?», scrive qualcuno. “E’ passata solo perché è lesbica» aggiunge un altro.

La risposta agli haters non si è fatta attendere. «Continuano i commenti ignoranti riguardo l’arrivo di Erika in finale a Miss Mondo Italia. Siete di una tristezza incredibile, lasciatevelo dire», ha scritto Martina che, poi, rivolgedosi alla fidanzata che ha partecipato al reality La Caserma, ha aggiuto – «Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte. Facciamo tutti il tifo per te».

