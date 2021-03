Erika Mattina/ Lacrime per la sua fidanzata Martina Tammaro, stasera l’incontro? (La Caserma)

Erika Mattina si è messa in gioco in tutto e per tutto ne La Caserma. Non è mai riuscita a spuntarla nelle prove, non ha ottenuto un posto di comandante e nemmeno come vice (cosa che è capitata ad Elena Santoro), ma sicuramente i suoi compagni di avventura le sono molti legati. Secondo qualcuno si è dedicata più alle pubbliche relazioni che ad altro, mentre altri ancora sono convinti che il suo modo di fare sia legato al suo modo di essere leale e sincero. Proprio la scorsa settimana, infatti, messi da parte scherzi e giochi con i Lapresa e gli altri, Erika Mattina ha pensato bene di lanciarsi in una serie di consigli d’amore e tutto perché Akano ha ammesso di avere ‘una crush’ per Rosa e quindi l’amica l’ha invitata a lanciarsi.

Erika Mattina tra i consigli d’amore per Akano e le lacrime per Martina

In particolare, il piano era quello di far finta di sbagliarsi e baciarlo per tastare il terreno e controllare la sua reazione. Se si tirerà indietro magari le cose non saranno positive ma in senso contrario? Per sfortuna la risposta è arrivata ancora prima di mettere in atto il piano di Erika Mattina visto che Rosa ha fatto dire dai suoi compagni di essere fidanzato, quale sarà il suo consiglio questa volta? Il finale de La Caserma andrà in onda questa sera dopo la pausa di Sanremo di mercoledì scorso, e cosa ne sarà a quel punto di Erika Mattina che potrà tornare dalla sua amata fidanzata? Non è la prima volta che la giovane piange per l’assenza e la mancanza di Martina Tammaro e siamo sicuri che nel finale del programma non mancheranno i momenti dell’incontro con familiari, compagni e amici, ci sarà spazio anche per loro due?



