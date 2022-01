Erjona Sulejmani, perché è finita con Alessandro Basciano/ “L’ho rispedito indietro!”

Mentre al “Grande Fratello VIP” i riflettori si accendono ancora su Alessandro Basciano, per via del flirt nato nella Casa con Sophie Codegoni, all’esterno del reality show in onda sulle reti Mediaset arrivano ancora punzecchiature per il 30enne ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, nonché protagonista anche di un altro show di Canale 5, vale a dire quel “Temptation Island” in cui aveva messo in crisi la coppia formata da Ciavy, vezzeggiativo di Er Ciavatta, e Valeria Liberati. Vediamo cos’è successo.

Negli ultimi giorni, infatti, la sua ex Erjona Sulejmani non ha perso occasione per attaccarlo di nuovo, dopo che poco prima di Natale l’ex Miss Albania, eletta in passato anche come una delle “wags” più belle dei Campionati Europei di calcio, aveva spiegato i motivi per i quali aveva deciso di troncare la sua relazione col modello ligure. “Lui è un falso, con me è durato poco” ha detto la ragazza di origini albanesi che così mette ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche attorno a Basciano, criticato da molti fan del programma per questo continuo tria e molla con la Codegoni, tra baci appassionati e apparenti momenti di allontanamento.

ALESSANDRO BASCIANO, PERCHE’ E’ FINITA CON ERJONA SULEJMANI?

In attesa di capire se il bell’Alessandro abbia messo da parte tutti i suoi dubbi su Sophie, e nonostante la crisi che secondo alcuni è sopraggiunta negli ultimi giorni, la 32enne ex compagna, già dolce metà del calciatore Blerim Dzemaili, spopola su Instagram con i suoi post in costume, è tornata sulla liaison avuta con Basciano alcuni mesi fa spiegando che non ci ha pensato due volte a troncare la storia con lui. “Due mesi e l’ho liquidato” ha detto la Sulejmani descrivendo il concorrente del Gieffe in termini non proprio lusinghieri e lasciando intendere di avere tutt’altro che stima di lui. Ma come mai la loro storia è finita così presto e soprattutto in modo brusco e con tanti strascichi?

La rottura a sorpresa era arrivata lo scorso settembre ma secondo i bene informati c’erano state già avvisaglie in precedenza e a confermarlo è stata la stessa Erjona che ha parlato apertamente di “recita” di Alessandro Basciano nei suoi confronti. Da qui la decisione di mollarlo subito e di guardare avanti, come peraltro ha fatto il suo oramai ex compagno, aggiungendo anche un aneddoto curioso in merito alla loro unica vacanza insieme e che restituisce bene il tenore di una relazione tutto fuorché rose e fiori: “Pensate che l’ho portato anche a Fuerteventura: ma meno male che l’ho subito rispedito indietro!” ha aggiunto, aspetto che peraltro ha scatenato tempo dopo la reazione di Alessandro, lamentatosi del fatto di essere stato lasciato con un messaggino e senza la possibilità di chiarirsi.



