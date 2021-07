Ermal Meta/ Al centro di polemiche: dalla difesa di Madame a quella di Fedez

Ermal Meta e le polemiche sui social: dalla difesa di Madame a quella di Fedez

Il cantante albanese Ermal Meta ha fatto discutere molto di sé recentemente più per alcune uscite sui social che per aggiornamenti sulla sua musica, molto seguita e apprezzata. La prima riguarda una presa di posizione di solidarietà nei confronti di Madame, la quale di recente è finita dentro l’occhio del ciclone per aver criticato l’insistenza di un suo fan nel chiederle una fotografia in un momento di pausa della cantante, ritenuto poco opportuno. Ermal Meta ha trovato analogie con un suo sfogo social di qualche anno che aveva più o meno lo stesso tono di quello di Madame e si è unito alla lista di celebrità che ha sentito l’esigenza di difendere le parole e l’atteggiamento della cantante.

Ermal Meta, al fianco di Fedez: ecco la sua posizione sulla guerra tra il rapper e la Codacons

Ma è solo uno degli ultimi coinvolgimento del cantante albanese nella sfera social di Twitter, dove pure aveva scatenato un polverone con i fans di Sangiovanni sul tema dei tormentoni estivi. E non è finita, perché di recente Ermal Meta ha espresso una presa di posizione dura nei confronti del Codacons, il quale ha inviato un’istanza a Fedez per una raccolta fondi volta a tutelare e aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo. Un progetto dalle ottime intenzioni che però è finito sotto la lente d’ingrandimento del Codacons per la paura di ritrovarsi di fronte a un nuovo “caso Malika” (la ragazza lesbica che aveva raccolto con una campagna online una grande quantità di soldi, usati poi per scopi personali). Stasera lo vedremo esibirsi con Uno a Battiti Live. Ermal Meta ha scritto sul suo profilo che sarà dalla parte di Fedez in quella che lui stesso ha definito “guerra personale”, sottolineando lo spirito solidaristico della raccolta fondi.

Ermal Meta, i prossimi concerti e progetti musicali

Messe da parte le discussioni sui social, Ermal Meta si sta preparando ad alcune apparizioni live in giro per l’Italia. Dopo aver confermato che il tour, inizialmente previsto per il mese di dicembre 2021, è stato rimandato all’anno prossimo, il cantante albanese ha annunciato che si esibirà ad agosto all’Alpe Ciarcerio di Ayas, in occasione dell’evento Aosta Classica, e a settembre nella splendida e suggestiva location del Teatro Antico di Taormina.

Inoltre, il prossimo 26 luglio, si esibirà all’Air Albania Stadium di Tirana, per festeggiare l’anniversario dei 30 anni dalla caduta del regime. Originario di Fier, un paese a pochi chilometri di distanza da Tirana, il cantante ha cominciato la sua carriera nelle band, facendosi notare per le sue capacità autoriali: in poco tempo, avrebbe iniziato a collaborare con nomi famosi del panorama italiano, come Patty Pravo e Francesco Renga, scrivendo i testi di alcune canzoni. Ma la vera consacrazione è arrivata nel 2018, con il brano Non mi avete fatto niente, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo, insieme a Fabrizio Moro.

Ermal Meta: ascolta l’ultimo singolo “Uno”





