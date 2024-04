Ermal Meta diventa papà, la compagna Chiara Sturdà è incinta/ “Ti aspettiamo piccola”: foto e nome scelto

Ermal Meta e la compagna Claudia Surdà diventano genitori: arriva Fortuna!

Ermal Meta diventerà papà per la prima volta. Il celebre cantante lo ha annunciato con un post pubblicato su Instagram, con il quale ha mostrato tutta la gioia per questo bellissimo momento. La compagna Chiara Sturdà è incinta, e nel post social Erman ha anche rivelato che il loro primo figlio sarà una bambina.

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”, sono le toccanti parole con le quali Ermal Meta ha annunciato al mondo che diventerà papà. Un messaggio nel quale rivela anche il nome scelto per la bambina, Fortuna, forse un riferimento al suo nuovo album dal titolo ‘Buona Fortuna’.

Chi è Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta

Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà sono una coppia molto riservata. Difficile, infatti, trovare scatti social che li ritraggono insieme. Nonostante questa volontà di privacy, la coppia ha deciso comunque di rendere pubblica una notizia così bella come l’arrivo di un figlio. Ma chi è Chiara Sturdà?

Nata nel 1990, Chiara ha 34 anni e vive a Milano. È laureata in economia e gestione aziendale ma ha anche fatto capolino in TV come commentatrice sportiva a Bergamo Tv e Sport Italia. Prima di incontrare Chiara, Ermal Meta ha avuto una lunga relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. La storia con chiara è iniziata nel 2018, ma solo nel 2020 il cantante ha deciso di renderla pubblica, annunciandola su Instagram con la pubblicazione di alcune foto di una loro vacanza in Grecia. Ora la coppia si prepara ad accogliere il suo primo figlio.

