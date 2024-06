Ermal Meta, l’amore per la fidanzata Chiara Sturdà e la figlia Fortuna Marie/ “Mio cuore mai così grande”

Forse non tutti sanno che il mese di giugno ha portato aria fresca nella vita di Ermal Meta e la sua fidanzata Chiara Sturdà. Nelle scorse settimane è nata la primogenita Fortuna Marie, come si evince dalla dolcissima foto che i due neo-genitori hanno postato sui social dopo la nascita. “La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore”, ha scritto il cantante italo-albanese, facendo trasparire tutta la gioia e la felicità per una nuova vita.

L’artista e la sua dolce metà Chiara non vedono l’ora di calarsi in questa nuova avventura, anche se le paure per Ermal Meta e la sua fidanzata non mancano. Non molto tempo fa, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva posto l’attenzione sulle instabilità mondiali, legate alle tante guerre con cui ancora oggi il mondo si trova a fare i conti. “Le uniche paure che posso provare sono legate al mondo in cui viviamo”, ha ammesso amaramente Ermal Meta.

Ermal Meta e la paura condivisa con la sua fidanzata: “Mondo brutto per un figlio ma…”

“Perché è un mondo instabile, un mondo pericoloso, accadono cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Ci sono due guerre in corso, una che lambisce in maniera preoccupante l’Europa, l’altra piena di orrore”, ha continuato Meta.

Nel corso dell’intervista, Ermal Meta ha spiegato che con la sua fidanzata non si aspettava l’arrivo di un bambino nella sua vita e che appunto il suo timore è sempre stato legato al tipo di mondo in cui lo avrebbe accolto. “Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo ‘se avessi un figlio, in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto’. Poi è successo e scoprire l’arrivo di un bambino è stato bellissimo”, ha ammesso emozionato. Come dargli torto? La gioia di diventare genitori è indescrivibile.

