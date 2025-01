Ermal Meta racconta come è cambiata la sua vita con la figlia Fortuna

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ermal Meta ha raccontato la sua nuova vita da papà, visto che da quasi sette mesi è diventato padre di Fortuna. Il cantante di origini albanesi e vincitore di Sanremo 2018 ha svelato alcuni retroscena molto curiosi: “La sognavo tutte le notti prima del parto, non ho potuto abbracciarla subito, è stato un parto un po’ travagliato. Ha quasi sette mesi, batte già le mani, quando è nata le ho cantato una canzone, ha smesso di piangere e poi ho iniziato io. Penso di essere cambiato nel momento cui l’ho vista, dopo che l’hanno portata fuori dalla sala operatoria ho visto questa bambina bellissima, continuavo a chiedere se fosse davvero lei, in quei venti secondi è come se ci fosse stata una riprogrammazione della mia vita, i miei amici mi raccontavano tutti la stessa cosa, quando lo vivi però è una cosa devastante che ti sposta dal centro della tua vita” le dichiarazioni nel salotto di Canale Cinque.

Riguardo agli aspetti caratteriali, Ermal Meta ha ammesso a Verissimo: “Mi sono riscoperto più forte e paziente di quello che pensavo, credevo di aver esaurito queste doti con la musica visto che sono arrivato tardi al grande pubblico, invece ho scoperto di averne tanta. Mia mamma è felice, le donne hanno questo potere di guardare oltre, non è misurabile. Mia madre ha fatto tantissimi sacrifici che solo una mamma è in grado di fare, ci sono anche dei papà che fanno tantissime cose, però la forza di una donna è completamente un’altra cosa, Dio le ha fatte così”.

Verissimo, Ermal Meta e il problema della compagna Chiara: “Ha salvato nostra figlia”

Riguardo alla compagna di vita Chiara Sturdà il cantante ha confessato come la gravidanza e il parto hanno poi cambiato tutto: “Non dorme da un anno praticamente, ha avuto questa gravidanza molto difficile, è stata un’eroina, ha salvato questa bambina, non dormiva mai, era sempre in vigile attesa” ha confessato il cantautore nel salotto di Canale Cinque. Poi un campanello d’allarme durante la gravidanza: “Un problema grande lo ha sventato non dormendo, in caso contrario non se ne sarebbe mai accorta”.

Sul rapporto mancato con il padre Ermal Meta ha invece detto: “Ho pensato che avrei dovuto tradurre al maschile tutte quelle cose che ho visto fare a mia madre, anche io sono sempre vigile, tutto quello che succederà succederà a prescindere però, è un mestiere che si impara, è il più bello e difficile del mondo”.