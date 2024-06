Ermal Meta, nata la figlia Fortuna: gioia immensa con la compagna Chiara Sturdà/ “Cuore così grande…”

Tra le gioie più grandi, se non la più grande: Ermal Meta e la sua compagna Chiara Sturdà hanno annunciato proprio pochi minuti fa di essere diventati genitori. E’ nata la figlia Fortuna, pronta per essere attorniata d’amore puro e che sarà certamente, da oggi e per sempre, una sorta di ‘musa’ emotiva per il cantante dal punto di vista della creazione artistica.

Come anticipato, è stato lo stesso Ermal Meta ad annunciare ai fan la nascita di sua figlia Fortuna e di conseguenza l’esordio nel mondo dei genitori insieme alla sua compagna Chiara Sturdà. “La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024”, questa la toccante didascalia scelta dal cantante per annunciare la nascita della sua dolce bambina, a corredo di un’immagine emblematica con la sua mano che accoglie quella dolce e minuscola della piccola Fortuna.

Ermal Meta, le congratulazioni di amici e colleghi per la nascita della figlia Fortuna

Al lieto evento per la nascita della figlia di Ermal Meta e della compagna Chiara Sturdà – la piccola Fortuna – si sono chiaramente aggiunti tanti amici e colleghi dell’artista. In pochi minuti il suo post pubblicato su Instagram è stato tempestato di likes e soprattutto di commenti di auguri ed estremo affetto per il momento carico d’amore. “Auguri fratello mio!”, ha scritto Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che ha poi aggiunto: “Benvenuta meraviglia, come sta la mammina?”. Presente all’appello anche Noemi che con Ermal Meta ha condiviso la conduzione del Concertone del Primo Maggio: “Benvenuta”, con tanto di amorevoli cuori. Tante emoticon di applausi invece da parte di Carlo Conti, con un cuore rosso fiammante sul finale.











